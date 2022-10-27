甫獲32屆醫療奉獻獎　偏鄉護理師賴慧珊又救人一命

▲賴慧珊救人 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

甫獲第32屆個人醫療奉獻獎的牡丹鄉護理師賴慧珊，日前在滿州工作時，聽到外面道路傳來一聲轟然車禍巨響，她看到一名傷者倒臥地面失去生命跡象，立刻與護理所同事聯手進行急救，將對方救回，被鄉親讚爆。

▲賴慧珊獲個人醫療奉獻獎。

賴慧珊因在滿州鄉滿州村開設「遇見居家護理所」，專職當地缺乏的長照服務、居家服務、輔具服務、喘息服務、安寧護理等，串起恆春在地醫院，拉近偏鄉與都會的距離，讓她獲得醫療奉獻獎，是醫療奉獻獎創辦以來最年輕的得獎人，也是第一次有居家護理師獲得這麼大的殊榮。

她回憶案發時情況，她說，當時，剛從外面訪視病患完剛回辦公室整理東西，聽到轟然巨聲，就跑到外面查看究竟，看到地面上有一名傷者，已經完全沒有生命跡象，急著跑回居護所二樓拿氧氣和甦醒球，跑到軟腳，一位護理師獲悉也衝出去急救，護理師輪流壓胸，壓到手都紅了，還好居護所有急救設備，及豐富經驗，才成功救回一個年輕的性命。

賴慧珊表示，這是她當初投入滿州設置護理所的初衷，在沒有任何醫療支援的情況下開業，就是為幫助更多的人，「不管是颳風下雨甚至是嚴峻的疫情挑戰都沒有退縮過」，也期盼這樣的精神默默守護社區，以護理師的的專業幫助偏鄉病患，繼續堅守護理師救人的天職。