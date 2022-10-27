最強旺夫女！命理師點名「6星座」：扶持老公事業+財運入命

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最強旺夫女！艾菲爾點名「6星座」：扶持老公事業+財運入命

▲▼ 情侶、夫妻（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲專家點名6星座是「最強旺夫女」，誰娶到「她」就是誰的福氣。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭文晴／綜合報導

俗話說女人命好不好要看結婚後，對於男人而言其實也是一樣，娶到一個能夠旺夫丶幫夫的老婆，不只能讓夫妻關係和諧、幸福安樂，更能讓兩人的生活越過越好。塔羅牌老師艾菲爾就特別分析12星座中最強「6旺夫女」，同時也提醒若娶到這樣的旺夫女，一定要好好愛護、疼惜。

第六名：白羊座

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白羊座的女人，天生聰明又知趣丶腦筋動得飛快，是一生都能享有福澤的命格。也許年少時會受限於家庭丶環境等外在因素而不盡理想，但也因此培養你努力不放棄丶逆境更逢生的性格，就像彈簧一樣，壓得越扁丶彈得越高。這樣的你，會與如你一般成熟理性的魅力型大叔結婚，而婚後你們也能彼此扶持丶體諒對方丶共同為兩人的未來努力，你們彼此都是對方的強心針，對方就是你們打拼生活的動力，因此你們的家庭越來越富足，就算剛結婚時未必富有，但絕對是越來越走高丶越來越富有。像白羊座這樣的超級旺夫女，絕對不能錯過。

第五名：獅子座

獅子座的女人，熱情大方丶隨和不拘小節丶很替人著想，因此人緣丶貴人運通常都非常不錯，甚至還會透過貴人牽線，認識一個對自己百般呵護的另一半。而婚後的你一樣是盡心盡責，對於老公丶小孩丶公婆都是全心付出，連老公的家人丶朋友都會照顧到，這也讓你名聲丶形象極好。更別說你還有絕佳的理財頭腦了，在你的規劃下，家裡一切都按部就班的越來越好，錢財也是越滾越多，完全是家族興旺丶有福生財，娶到你就是賺到了！像獅子座這樣的超強旺夫女，遇到了一定趕緊把握。

第四名：射手座

射手座的女人，大方得體丶很有自己的想法丶屬於想要的會拼盡全力丶努力獲得的類型。射手座的女人多大器晚成，也許學生時期丶或剛進入社會時會有較多不順，戀愛也是曲折不穩，但請放心！隨著進入適婚年齡，你會順利遇到理想另一半，且婚後你運勢開始明顯好轉，不只自身的工作丶理財丶投資都越來越順利，重點是還能大大助旺老公的事業運，讓你們的生活越來越好過，邁向富裕之路完全不是問題！像射手座這樣的好女人，錯過了必定終身遺憾。

第三名：雙魚座

雙魚座的女人，生性溫和善良丶不會與人交惡，且樸實肯努力，不會追求華而不實丶不勞而獲，而是靠自己腳踏實地的走。這也讓雙魚座的女人早早就習慣獨立丶加上辦事能力強，很容易就能在事業上闖出一片天，也因此吸引到同樣優秀的追求者。而婚後，你也會將家庭打理的井井有條，還能扶持老公的事業，完全是典型的賢內助。加上中晚年後，你還會有一波財運入命，你的婚後生活可說是越過越輕鬆。娶到顧的了家庭丶又幫的了事業的雙魚座，絕對好福氣！

第二名：天秤座

天秤座的女人，天生聰慧靈敏，潛力及爆發力極強，只要你想的話，幾乎沒有你做不到的事情，且貴人運極佳，幾乎一生都能得貴人相助。而婚後的你，也是百分百對家人好，絕不會隨意敷衍丶做表面功夫，且你屬於越忙碌丶錢財與福氣就越多的命格，婚後你不只能照顧好全家，連老公的事業也會因你的幫助，而再創高峰！婚後的你也會突然打開理財開關，看上什麼就賺什麼，眼光毒辣的讓人羨慕不已，家庭生活更是衣食無憂了！娶了天秤座這般的超級旺夫女，真的是幾生修得的好福份。

第一名：水瓶座

水瓶座的女人，天生外在條件就非常好，且命中幾乎不缺桃花，更有避掉厄災的好運氣，還能增旺身邊親密之人的運勢，如父母家人丶伴侶小孩等全都能受其福澤。天生命好的你，很容易就能嫁入豪門，生活及經濟幾乎都不用你來操心，你只要專心扶持老公丶照顧小孩就夠；加上你能助旺身邊人的運勢，有了你後，另一半的事業更是蒸蒸日上丶簡直有如神助了。若你與老公有創業的打算，可以好好考慮，你們成功的機會非常高！這樣旺己又旺夫的水瓶座，誰娶了你就是誰的福氣。

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