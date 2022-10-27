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想幸福一輩子…12星座男「要改的壞習慣」！金牛小氣到妳會怕

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲你的另一半也有讓人無法接受的壞習慣嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一段感情要能牽手走一輩子，靠的是兩人在關係中的溝通及磨合，雖說真愛是能欣賞彼此的優點、包容缺點，不過12星座男有些「壞習慣」恐讓伴侶看不下去，甚至成為日後爭執導火線。塔羅牌老師艾菲爾即分析12星座男「哪些缺點」會喪送幸福。他提醒需同時參考太陽與上升星座。

1.牡羊男：愛搞曖昧

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是外界公認的花心大蘿蔔，難以抗拒外界的誘惑，走在路上對妹子毫無抵抗力，加上即使有了另一半也常與別的異性搞曖昧，讓真心用情的女生傷透了心，實在太沒安全感。

2.金牛男：太小氣了

對自己極度節省就算了，就連對他人、甚至另一半也抱持「能省則省」的心態，小氣巴拉到讓女生受不了。不大方又愛計較，相處起來沒有被疼愛的感覺。

3.雙子男：容易變心

翻臉跟翻書一樣快，真的讓不少女生「只敢遠觀，不敢褻玩焉」，因為誰都不知道何時會踩到地雷，上一秒還開心地談笑風生，下秒變臉不認人，如此善變又跳Tone的雙面性格超折磨人。

4.巨蟹男：不懂拒絕

被譽為好人好事代表，只不過經常好過頭，女生不會想找一個不懂拒絕別人的濫好人作為結婚對象，對另一半來說太辛苦了。生活中頻頻遇到A借錢、B借車，無償的幫助別人，損失自己與伴侶的權益也毫不在意。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲獅子座的大男人主義、吃軟不吃硬讓人畏懼。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

5.獅子男：太大男人

極度大男人主義經常是壓倒感情的最後一根稻草，不僅常要另一半言聽計從，吵架時更是吃軟不吃硬，即使犯錯也不願低頭道歉，蠻橫不講理的性格，哪個女生敢嫁？

6.處女男：龜毛囉嗦

性格龜毛衍生出的缺點就是很囉嗦，一點小事也能在耳邊唸半天，又或者是同樣的事情一再搬出來耳提面命，以為是善意提醒，事實上是無法放心他人把事情做好，超級煩。

7.天秤座：有點太悶

不論任何事情，在天秤座眼中幾乎是冷感、無感，跟他談即什麼事也只會「嗯、喔」帶過，有時甚至不回應，像座冰山似的。吵架也直接冷戰，女生難以忍受，相處起來只有一個「悶」字可以形容。

8.天蠍男：很愛記仇

愛記仇可說是天蠍男最可怕的一點，這回吵架或是惹他不開心，就會通通記在心裡，一逮到機會就翻出來數落一番，甚至愛以其人之道還治其人之身，用相同不悅的方式回報。

0,圖中當事人已離職無法繼續授權使用。

▲天蠍男愛記仇，抓到機會就會翻舊帳大酸特酸。（示意圖／記者李佳蓉攝）

9.射手男：不太專一

看似愛自由、不回頭的類型，其實射手男很念舊，只是是對前任念念不忘，即便身邊已經有新伴侶，也常把心思放在前女友身上，無法專一的態度無法帶來安全感。

10.摩羯男：不夠誠懇

是標準的亂槍打鳥型、見一個愛一個，只要對方稍微有點姿色又看得順眼，就會抱持追追看的心態。成天處於求偶狀態看似無害，但不誠懇的態度讓女生不想靠近。

11.水瓶男：愛看美女

超級「外貌協會」的水瓶男，不僅只挑美女、正妹當另一半，就連交往後也會對對方的外表挑三揀四，變胖就被逼著減肥，像這種不看內在的男生，若自身條件也沒多好，誰會想在一起？

12.雙魚男：脆弱敏感

有時真的不太勇敢的雙魚座，一碰到挫折就會想辦法把自己藏起來，不斷自怨自艾、失落喪志，看在另一半眼裡，柔弱的肩膀實在無法當靠山。

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