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男友拿不出60萬聘金！她怨「又沒拍婚紗宴客」吵架　網看傻：吃相難看

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲雙方父母聘金談不攏。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚禮俗繁瑣，雙方準備時難免會起衝突。一名女網友和男友論及婚嫁，但近日男方來家中提親時，媽媽開口說大小聘和餅錢要60萬，但男友拿不出這麼多錢，讓她有點不滿，「只是要求大小聘餅錢而已，為什麼沒辦法達到？」雙方因此大吵一架。PO文曝光後隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往3年多，今年打算結婚。近日男方家人到家中提親，一開始說聘金看多少會盡量配合，但聽到媽媽說「大聘36萬+小聘18萬+餅錢6萬」後，開始委婉說「現在很多結婚都不要聘金，有要聘金的也沒有開那麼貴」。

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▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO和男友論及婚嫁。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不過原PO媽媽表示，本來的習俗是「大聘66萬+小聘36萬+餅錢18萬」，現在的價錢已經很體諒了，且他們家是單親家庭，從小過得很清寒辛苦，所以才會訂出這個價錢。原PO也說，因為媽媽對自己很好，所以聘金禮俗方面都想盡量順著對方，但男友也直白地說沒錢，雙方溝通未果，讓她覺得相當頭痛。

原PO表示，她沒有要求要拍婚紗、宴客，「如果這些都不用，男友也沒辦法給大小聘的話，是不是有點過分？」覺得自己已經退讓很多，為何對方卻沒辦法給大小聘和餅錢，2人因此大吵一架，讓她不知道是否要放手，「但是男友真的對我很好，我真的不想分手」。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲原PO因為聘金的事，和男友吵架。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

不少網友看到後紛紛表示，「妳家辛苦又不是他造成的，要不要婚宴跟對方應不應該給聘金有啥關係？妳趕緊分手放過人家吧」、「你媽要聘金有準備嫁妝嗎，沒拍婚紗宴客不然就直接登記就好，為什麼男方還要出聘金和餅錢」、「你媽是在賣女兒吧，要了聘金，但你給的出嫁妝嗎？你媽媽辛苦養大你，男方何嘗不是？吃相不要這麼難看」、「笑死，吃相難看，你媽辛苦養大妳，那你男友就是吃土嗎？沒嫁妝還敢理直氣壯」。

事後原PO表示，有和爸爸、舅舅提到這件事，才知道媽媽娘家本來就有很多不合理的規矩，當時爸媽結婚時，也是討了8萬元的聘金，但沒有準備嫁妝。而爸爸這些年也都有給媽媽家用，一個月至少2-3萬元，但不知道錢都花到哪裡了。目前爸爸和舅舅都會幫忙準備嫁妝，但她會對媽媽保密，「他們建議我可以把嫁妝的事情跟男友說，如果他們還是不願意出就要我再好好考慮這個男生，如果能出大小聘的話，舅舅會出手幫我把這筆錢留在我戶頭，不會讓錢進我媽口袋」。

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