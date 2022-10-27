攪拌水泥封屍！神岡桶屍案追共犯　資深刑警：女子獨自犯案難度大

記者莊智勝／台中報導

台中神岡一處閒置工廠昨(26日)驚傳恐怖桶屍案，林姓二房東前往清理工廠，意外發現一只大的橘色方型塑膠桶，上前查看後竟見一隻人類左手，全案因此曝光。資深刑警分析，塑膠桶內鋪滿水泥，現場還尋獲水泥攪拌器，要完成「水泥桶屍」是相當粗重的工作，不太可能由一名體型嬌小的女性獨自完成，推測有共犯的可能性相當高。

警方調查，報案的林姓男子是該廠房的二房東，多年前向地主承租下土地後，將該處工廠轉租給另名33歲女子，雙方簽訂一年租約，前年租期屆滿後，林男曾詢問續租意願，女子也口頭表示答應，但後續就未再支付租金，廠房也就此閒置許久。

▲工廠在發現桶屍後已經拉起封鎖線。（圖／記者許權毅攝）

昨上午林男前往工廠內進行整理，約10坪大的廠內空蕩蕩，只有一大型橘色塑膠桶裝滿水泥、一水泥攪拌器以及一條棉被，林男發現塑膠桶表面鋪滿水泥，打算將其移出，不料卻聞到濃烈惡臭，因此將塑膠桶傾倒，孰料水泥碎裂成好幾塊，當中還有一只塑膠袋，袋中露出一截人類手臂，嚇得林男急忙報警。

警方初步研判，死者疑似為2019年失蹤的陳姓男子(40歲)，係先前租下工廠女子的前男友，目前已經傳喚該女到案，並將其列為關係人。初步檢視遺體，死者死亡時間研判已有2年以上，且屍身嚴重蠟化、幾乎面目全非，目前只能採集DNA進行身分比對。

資深刑警分析，死者並未遭到肢解，而是包裹塑膠袋後裝入大型塑膠桶中，再以水泥封屍，現場也留有疑似作案時使用的水泥攪拌器；而女租客見到警方上門後嚇了一跳，對於案情細節無法清楚交代，面對警方詢問都沉默以對，目前懷疑有高度涉案可能，但由於女子身形嬌小，要調配、攪拌水泥是相當粗重的工活，且還要將未肢解的屍體裹塑膠袋、搬入桶中，僅女子一人要完成難度相當大，推測恐怕還有共犯幫忙，且對方職業可能有泥作背景，不排除是熟人所為，目前全案正進一步調查中。

▼裝屍體的方形橘色大塑膠桶。（圖／記者許權毅攝）