　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神岡桶屍「木乃伊式包裹灌水泥」　女租客是酒店妹！問訊超冷靜

▲台中桶屍曝光，警方將男性遺體運往殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲木乃伊式裹屍灌水泥，神岡桶屍案女租客是酒店妹，面對警方訊問冷靜沉默不願多說。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市神岡一處工廠27日驚傳駭人桶屍案，一名身分不明男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍。警方接獲報案後前往現場蒐證，並在西屯區帶回一名30多歲工廠女租客。據悉，該名女租客為酒店紅牌小姐，身材嬌小、頂著清純短髮，穿著T恤牛仔褲，貌似學生妹，其男友在2年前被通報失蹤人口，雙方疑似有金錢糾紛，死者是否就是女租客男友，還要釐清。目前桶屍已在殯儀館進行相驗，也等待DNA檢驗進一步確認身分。

據了解，女租客見到警方上門時嚇了一跳，被帶回警局後始終沉默以對，也相當冷靜，沒有驚慌失措，似乎已預想這樣的場景出現，連警方都感到訝異。但也因為女租客不願吐實，警方只好從周邊著手，調閱通聯記錄等方式，找出蛛絲馬跡。

▲▼(公司名稱打碼)台中又有桶屍案！神岡廠房傳惡臭　塑膠桶驚見遺體。（圖／記者許權毅攝）

▲工廠二房東林姓男子因為聞到惡臭前往清理工廠，驚揭這起桶屍命案。（圖／記者許權毅攝）

桶屍現場除了塑膠桶之外，還有水泥攪拌器、一條棉被，現場也未見血跡及其他剩餘水泥，兇嫌是否先殺人後棄屍至工廠等細節還要進一步調查。

而報案的工廠二房東對於自己工廠內有桶屍也嚇了一大跳，向友人透露，當初是因為工廠發出陣陣惡臭，原以為是周邊雜草的垃圾或異物的臭味，才帶人去清理，沒想到拉開鐵門竟發現水泥桶，搬運中水泥屍體掉落才讓案件曝光。

這起桶屍案也讓人聯想到彰化一酒店女因為金錢糾紛，聯手家人狠殺富商男友，不僅先用安眠藥將男友迷昏勒斃，又在男友身上綑綁水泥塊，載至東螺溪棄屍。

ET快訊
淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　懲處出爐
快訊／政院拍板「2職業加薪」！　7.5萬人受惠
外送員爆「棄跑潮」這波最有感！　5年老鳥想回職場了
普丁「乾女兒」爆逃亡！　豪宅遭突襲
3病毒釀小兒急診爆！　醫憂大魔王「比Omicron更恐怖」
白家綺KTV突被襲胸！驚喊「你碰到我胸部」　吳東諺氣炸衝上去
桶屍案女租客是酒店紅牌！　清純短髮貌似學生妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐

時間管理師！停紅燈「拿啤酒猛灌」所有人看傻　還嗆警：這是習慣

癡男追蹤IG限動不斷「巧遇」等她上下班　正妹記者嚇壞提告

新北騎士超車猛撞297萬賓士　瞬間「水母飄」噴飛畫面曝

BMW撞分隔島影片曝！車頭撞爛零件噴飛　2男女竟「搭小黃落跑」

廢棄農場變製毒廠「養狗+紅外線」躲查緝　毒煙密佈警遭嗆傷

情侶被迷昏　她醒來下面流出「以為是男友的」！惡質友判刑定讞

快訊／10車拖吊完成！國道3號南下新竹寶山段通了　全線放行

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐

時間管理師！停紅燈「拿啤酒猛灌」所有人看傻　還嗆警：這是習慣

癡男追蹤IG限動不斷「巧遇」等她上下班　正妹記者嚇壞提告

新北騎士超車猛撞297萬賓士　瞬間「水母飄」噴飛畫面曝

BMW撞分隔島影片曝！車頭撞爛零件噴飛　2男女竟「搭小黃落跑」

廢棄農場變製毒廠「養狗+紅外線」躲查緝　毒煙密佈警遭嗆傷

情侶被迷昏　她醒來下面流出「以為是男友的」！惡質友判刑定讞

快訊／10車拖吊完成！國道3號南下新竹寶山段通了　全線放行

陳時中大頭病難醫？黃珊珊：防疫成就靠台灣全民　不用往臉上貼金

屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

一面倒？美國共44州支持費城人奪冠　美媒分析「三大原因」

韓國「顯瘦內衣」特價了！集中托高效果超好　透氣舒適無存在感

31到45歲愛網購！逾4成「一周買三次」　生活用品佔最大宗

大苑子、Flash Coffee買1送1！　外送平台限時「加碼優惠」快收下

李寧新品遭轟像日軍服　急於國際化落得兩面不討好

日AV新法上路「首支影片慘遭下架」！　理由讓業界傻眼…女優崩潰了

AV導演❤李妍瑾「天雷勾動地火」細節曝光！2關鍵決定交往：是意外

小S金鐘典禮遇Lulu「有假抱一下」　節目頻掀風波「很多都在做」：不要害我！

社會熱門新聞

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

奧客帶食材煮小火鍋　還留負評：肉送太少

國3南新竹寶山段持續封閉！現場慘況曝光

網美「逃出柬埔寨」返台拍AV　推特被停了！連小帳也被鎖

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

台中桶屍水泥封2年　女租客列關係人

男交通錐狂砸女友！竟因這理由

中壢連2起搶快釀禍！騎士左轉遭撞翻3圈

輔大死亡車禍18歲男是獨子　舅：本來計畫明年重考

即／輔大27歲女7樓墜落　頭手變形失去心跳

神岡桶屍案／女租客是酒店妹　冷靜問訊警方也訝異

即／高雄2機車互撞　短褲妹送醫亡

更多熱門

相關新聞

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

台中市神岡區一處工廠傳出驚悚桶屍命案，一名60歲林姓男子在整理出租給一名女租客的工廠時，意外發現空蕩蕩的工廠竟有一桶水泥屍嚇得報案。警方到場發現，一名身分不明男子被用布條以木乃伊式裹屍、外層還套上塑膠袋，被棄置在四方型橘色塑膠桶內，上面再鋪滿一層水泥蓋住，另外現場還發現水泥攪拌器、一條棉被。警方循線找到該名女租客，下午4點將人帶回分局，據悉，該名女子見到警方上門時嚇了一跳，但後續面對警方詢問都沉默以對。

高大成曝台中桶死兇手職業：可從這裡找線索

高大成曝台中桶死兇手職業：可從這裡找線索

台中桶屍遭「木乃伊」式綑綁　外裹塑膠袋再封水泥

台中桶屍遭「木乃伊」式綑綁　外裹塑膠袋再封水泥

台中藏屍塑膠桶現形　警取出遺體送殯儀館

台中藏屍塑膠桶現形　警取出遺體送殯儀館

即／台中桶屍身分曝！死者女友2年未繳租金竟成藏屍地

即／台中桶屍身分曝！死者女友2年未繳租金竟成藏屍地

關鍵字：

神岡桶屍

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

熊熊瘦到42公斤「消風近照曝光」！

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面