神岡桶屍「木乃伊式包裹灌水泥」　女租客是酒店妹！問訊超冷靜

▲木乃伊式裹屍灌水泥，神岡桶屍案女租客是酒店妹，面對警方訊問冷靜沉默不願多說。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市神岡一處工廠27日驚傳駭人桶屍案，一名身分不明男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍。警方接獲報案後前往現場蒐證，並在西屯區帶回一名30多歲工廠女租客。據悉，該名女租客為酒店紅牌小姐，身材嬌小、頂著清純短髮，穿著T恤牛仔褲，貌似學生妹，其男友在2年前被通報失蹤人口，雙方疑似有金錢糾紛，死者是否就是女租客男友，還要釐清。目前桶屍已在殯儀館進行相驗，也等待DNA檢驗進一步確認身分。

據了解，女租客見到警方上門時嚇了一跳，被帶回警局後始終沉默以對，也相當冷靜，沒有驚慌失措，似乎已預想這樣的場景出現，連警方都感到訝異。但也因為女租客不願吐實，警方只好從周邊著手，調閱通聯記錄等方式，找出蛛絲馬跡。

▲工廠二房東林姓男子因為聞到惡臭前往清理工廠，驚揭這起桶屍命案。（圖／記者許權毅攝）



桶屍現場除了塑膠桶之外，還有水泥攪拌器、一條棉被，現場也未見血跡及其他剩餘水泥，兇嫌是否先殺人後棄屍至工廠等細節還要進一步調查。

而報案的工廠二房東對於自己工廠內有桶屍也嚇了一大跳，向友人透露，當初是因為工廠發出陣陣惡臭，原以為是周邊雜草的垃圾或異物的臭味，才帶人去清理，沒想到拉開鐵門竟發現水泥桶，搬運中水泥屍體掉落才讓案件曝光。

這起桶屍案也讓人聯想到彰化一酒店女因為金錢糾紛，聯手家人狠殺富商男友，不僅先用安眠藥將男友迷昏勒斃，又在男友身上綑綁水泥塊，載至東螺溪棄屍。