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社會 社會焦點 保障人權

台中「水泥灌桶封屍」2年！死者前女友疑涉案　警追共犯

記者黃翊婷／綜合報導

台中市神岡區一處工廠驚見水泥封屍命案，死者初判至少已經死了2年以上。目前，警方已將一名女租客（疑為死者前女友）帶回，並以關係人身分進行訊問，且不排除此案還有共犯。

▲▼台中驚傳桶屍案，死者面目全非，連家屬也無法肯定，只能採集DNA比對查出身份。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲死者被裝在橘色塑膠桶裡，上頭還鋪有水泥。（圖／記者許權毅攝，下同。）

警方調查，60歲的林姓男子在神岡區承租A、B兩間相連的工廠，並將10多坪的A廠房於2019年分租給一名30多歲的女租客，雙方簽訂一年租約，2020年租約到期時，對方口頭承諾要續租卻沒有支付租金，他等了2年都沒有結果，於是想將廠房收回使用，便於今年10月26日帶著員工前往A廠房進行清理，結果一打開就發現廠房裡只放著一個裝滿水泥的大型橘色塑膠桶、水泥攪拌器以及一條棉被。

林男表示，他們本來打算將水泥桶等物品移到B廠房，過程中聞到難以忍受的惡臭，於是決定先把水泥倒出來，哪知道水泥落地後碎成好幾塊，裡面有塑膠袋，打開塑膠袋就看見一隻左手上臂，手上還戴有手錶，嚇得趕忙報警。

▲▼台中驚傳桶屍案，死者面目全非，連家屬也無法肯定，只能採集DNA比對查出身份。（圖／記者許權毅攝，下同）

▼▲事發廠房。

▲▼台中驚傳桶屍案，死者面目全非，連家屬也無法肯定，只能採集DNA比對查出身份。（圖／記者許權毅攝，下同）

警方循線調查，懷疑死者可能為2019年通報失蹤的陳姓男子，女租客疑似是他的前女友（本人未承認）；事後已將女租客帶回警局，並以關係人身分進行訊問，全力追查嫌犯下落以及有無共犯。不過，女租客看到警方找上門時先是嚇了一跳，但面對後續詢問皆保持沉默。

由於死者被用布條以木乃伊式裹屍，外層還套有塑膠袋，然後再裝進塑膠桶內鋪上水泥，警方初判男子應該已經死了2年以上，雖然身體大致完好，但已嚴重蠟化，難以辨別容貌。

而檢方已在昨日（26日）晚間請葬儀社人員將屍體移至殯儀館，預計今日（27日）進行相驗，並由鑑識中心人員採集DNA和家人比對。此外，調查人員也會持續查訪死者可能的親友，希望能早日找出死者的真實身分。

▼檢方今日將進行相驗。

▲▼台中驚傳桶屍案，死者面目全非，連家屬也無法肯定，只能採集DNA比對查出身份。（圖／記者許權毅攝，下同）

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