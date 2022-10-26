台中桶屍遭「木乃伊」式綑綁　外裹塑膠袋再封水泥家屬難指認

▲▼台中驚傳桶屍案，死者面目全非，連家屬也無法肯定，警方連夜將屍體移至殯儀館，只能採集DNA比對查出身份。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區大洲路一處工廠26日中午傳出桶屍命案，一名身分不明男子先是被布條包裹，再以塑膠袋全身包覆，被棄置在四方型橘色塑膠桶內，上面再鋪滿一層水泥蓋住，由於已死亡2年以上，面目全非，警方找來家人但也無法十分確認，檢方晚間已請葬儀社移至殯儀館，明天再進行相驗，由於難以辨識，只能採集DNA和家人比對，目前還不能百分百確認死者身份。

神岡區一家工廠承租人今天在工廠整理雜物，見一橘色塑膠桶內鋪滿水泥，因此將塑膠桶推倒，結果水泥塊掉出破碎瞬間，竟然掉出一隻男人左手，嚇得急忙報警處理。據了解，死者為2019年通報失蹤的陳姓男子，目前警方已帶回30多歲的死者前女友到局說明，並以關係人身分訊問，是否是犯嫌、有無共犯，有待後續釐清。

據了解，男子已死了2年以上，身體雖大致完好，沒有肢解，但面目全非，看不出容貌，也採不到指紋，警方透過關係找來家屬，但家屬到了現場，看到大陣仗的媒體，根本不敢靠近，拿照片給家屬看，更是無法確定身份。

檢方晚間已請葬儀社將屍體移至殯儀館，明天進行相驗，並由鑑識中心人員採集DNA，和家人比對，加上訪查死者親友，是否能指認出身份，死者身份未定，後續偵查作為也就難以進行。