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5年集大成！彰化護理師10萬張照紀錄最美台灣　216秒縮時超震撼

記者黃資真／彰化報導

近年來遭逢新冠疫情影響，許多人難以出遊放鬆，生活步調全被打亂，深陷低潮之中，彰濱秀傳醫院加護病房護理師27歲林鉦翔決定將自己5年來拍攝的10萬張美景照，製成216秒的縮時影片，想告訴大家其實台灣很美，也希望健康的世界早日回歸。

▲▼10萬張照片做成216秒縮時影片。（圖／翻攝自林鉦翔YouTube）

▲護理師將5年來拍攝的10萬張美景照做成縮時影片。（圖／翻攝自林鉦翔YouTube）

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27歲林鉦翔本業為彰濱秀傳醫院的加護病房護理師，攝影則是他在閒暇時間從事的愛好之一，在IG上可以看見他經常分享台灣各地的美景照給網友們。

▲▼彰濱秀傳醫院護理師。（圖／翻攝自林鉦翔IG）

▲▼林鉦翔經常在個人IG上分享風景照。（圖／翻攝自林鉦翔IG）

▲▼彰濱秀傳醫院護理師。（圖／翻攝自林鉦翔IG）

今年8月時，林鉦翔不幸染疫，隔離期間他決定將5年來走訪各地所累積的心血，合併做成4K高畫質縮時影片，不僅是雲霧繚繞的山景、日落斜光，以及壯觀的星空軌跡，都讓人嘆為觀止。

影片PO到YouTube後，網友們紛紛感動表示「謝謝你的影片，讓我看到這麼多不知道的台灣美景」、「感謝你記錄這美好的台灣」，有名身在澳洲的台灣網友留言說，因為疫情關係，無法回台與家人相見，3年來他時時刻刻想著，自己到底為什麼來澳洲，離開了家人，支身在異鄉工作，但這段縮時影片讓他無法忘記對台灣土地的想念與關愛，「謝謝你，台灣真的很美！」

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