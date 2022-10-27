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社會 社會焦點 保障人權

父癌逝「半個月沒洗澡」　3天湧入千萬捐款...彰化小兄妹被安置

記者郭玗潔／彰化報導

和美鎮1對小兄妹，爸爸因腸胃道出血休克病逝，家中被斷水斷電，沒錢繳學費，讓兩人半個月沒洗澡，喪葬費也沒有下落，9月20日事件曝光後，彰化縣府為小兄妹開設捐款專戶，短短3天激發全台民眾愛心，善款爆量湧入破千萬元，而小兄妹最新狀況也曝光。彰化縣政府社會處表示，爸爸過世後，小兄妹的媽媽雖然取得監護權，但評估她的能力和狀況後，仍決定先將小兄妹進行暫時安置，以讓兄妹倆獲得最妥善的照顧。

▲彰化和美1對兄妹父親罹癌過世。（圖／議員賴清美提供）

▲彰化和美鎮一對小兄妹因父親過世，生活陷入困境，消息曝光後湧入千萬捐款，不過經社會處評估後，仍決定將兩人安置。（圖／議員賴清美提供）

前往關懷的議員賴清美表示，這對小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房。小兄妹也說，這2個禮拜都是叔叔去買水回來加熱，用擦身體的方式清理，讓在場的人聽了都非常不捨。

消息曝光後，小兄妹家湧入大批善心接濟物資，社會局也設立專款專用，而喪葬費用也已經由當地善心慈善會全權處理，並在社會處幫助下已經恢復水電，這對小兄妹約在2018年轉學到和美鎮就讀，校方知道2人家庭狀況，因此在校就讀期間各項費用幾乎全部免費，校方也盡力爭取各項補助。

▲彰化和美小兄妹。（圖／記者唐詠絮攝）

▲消息曝光後，各界物資湧入。（圖／記者唐詠絮攝）

社會處表示，小兄妹的父親過世後，原本監護權應屬於母親，不過考量母親目前能力，並無法給予小兄妹最妥善的照顧，雖然監護人依序還有為叔叔、大伯、姑姑，但大伯身體欠安，叔叔和姑姑雖有意願照顧，但考量他們都有自己的家庭，最後才決定對小兄妹進行安置。

社會處強調，已將民眾捐給小兄妹的千萬善款進行信託，全部都會用在小兄妹的的教育上，一切考量都是為了讓小兄妹獲得最完善的照顧。

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