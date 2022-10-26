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真子公主多次密會「婦產科名醫」！全力拚做人　傳好事近了

▲▼日本真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室真子全力投入備孕。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本皇室秋篠宮文仁親王長女小室真子的夫婿小室圭經過3次考試，終於在紐約律師考試中取得合格成績，而兩夫妻也終於可以放心追尋人生的下一個目標。消息人士透露，兩人其實一直很想要小孩，如今更被爆，當初負責接生小室真子的主治醫師的愛徒，從5月起頻繁赴美密會小室真子，疑似好事近了。

▲日本真子公主結婚。（圖／路透社）

▲小室圭落榜2次，終於考上紐約律師考試。（圖／路透社）

根據《每日新潮》報導，歷經2次落榜，小室圭終於在10月成功考取紐約律師考試，也免除被律所炒魷魚的命運。隨著丈夫的仕途穩定，小室真子的下一步也引發關注。據消息人士稱，小室真子目前將所有重心都放在做人上，而日本駐紐約大使館更是對此提供全力支援，並規劃了一系列的後援計畫，一旦兩夫妻傳出好消息，便能隨時安排醫院，提供指導。

事實上，日本駐紐約大使館的總幹事森美樹夫正是秋篠宮的舊友，因此也特別關照兩人在美國的生活。不僅如此，外務省也特別安排了專屬的聯絡員，負責協調小室夫妻的懷孕所需事宜，全力支持兩人的備孕計畫。

▲▼日本悠仁親王小學畢業。（圖／達志影像／美聯社）

▲安達知子曾經在悠仁親王出生時參與剖腹產手術。（圖／達志影像／美聯社）

知名婦產科醫師中林正雄曾在與皇室密切相關的婦產科醫院「愛育醫院」擔任院長，同時也是紀子妃生產小室真子、佳子公主以及悠仁親王時的主治醫師。中林正雄不僅是秋篠宮家的專屬婦產科醫師，更是日本皇室的御用婦產科醫師。

報導指出，中林正雄的愛徒、愛育醫院的名譽院長安達知子2006年悠仁親王出生時，曾是剖腹產手術醫療團隊的其中一員。而她被發現自5月起就多次赴美密會小室真子，當時疫情尚未完全緩和，安達知子就為了與小室真子會面多次前往紐約，也可以看得出小室夫妻對於做人的強烈渴望。

據悉，相關行程與接洽都是由宮內廳親自安排協調，為了不讓消息曝光，更要求安達知子表面上以探親的名義，持旅遊簽證赴美，而安達知子的首要任務就是要提供小室真子全方位的懷孕、生產建議。

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