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聯邦公務員「隱匿接觸台灣海軍」被捕！　恐遭最重判刑20年

▲▼國軍111年春節加強戰備，海軍沱江級沱江艦與塔江艦進行海上分列式操演，前為塔江艦，後為沱江艦。（圖／記者李毓康攝）

▲台裔聯邦公務員朱逸飛（又譯朱一飛）隱匿接觸台灣海軍，在美被捕。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

美國司法部26日指控美國國家海洋暨大氣總署僱員就與台灣海軍接觸作出虛假陳述，並在一項申請安全許可的聯邦調查中偽造紀錄。

海軍司令部表示，查無與報載相符事項；有關美方司法調查，國防部不予評論。

美國司法部26日發布聲明表示，這名現年57歲、已入籍美國的朱逸飛（Yifei Chu，音譯）目前居住於密西根州，是美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）僱員。

根據刑事訴狀，朱逸飛近期申請一項為期3年的職務，前往美國駐新加坡大使館的美國海軍全球研究辦公室（ONR Global）工作。為獲得這項職務，朱逸飛必須申請並獲得機密（secret）等級安全許可。

朱逸飛在安全許可申請，與聯邦背景調查人員的面談，以及在關於安全審查申請簽名宣誓書中作出虛假陳述。這些虛假陳述包括未披露與台灣海軍成員以及一家台灣企業廣泛接觸，被台灣企業聘僱為一項「機密」台灣海軍項目提供諮詢服務事實，也多次在台灣軍事基地與台灣海軍成員會面並提供諮詢服務。

司法部指出，朱逸飛為台灣海軍提供的諮詢服務，與其在NOAA工作之前在美國海軍的工作有關。朱逸飛還試圖隱瞞仍是台灣公民的事實。

聲明指出，作出虛假陳述最高可被判處5年監禁以及25萬美元罰鍰，在聯邦調查中偽造紀錄最高可判處20年徒刑與25萬美元罰鍰。不過，聲明也強調，刑事訴訟只是提出指控文件，非有罪證據。

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