拜登蘇納克首度對談　同意攜手抗中、支持烏克蘭

▲英國首相蘇納克已和美國總統拜登通話。（圖／路透社）

文／中央社

白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）與英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）昨天首度對談，兩人同意一起努力支持烏克蘭，以及挺身對抗中國。

法新社報導，蘇納克昨天剛成為英國今年第3位首相，從在位僅49天的前首相特拉斯（Liz Truss）手中，接下對付英國經濟危機的重擔。

白宮在公布對話內容時表示，拜登與蘇納克也重申美國與英國之間存在「特別關係」，他們將攜手推動全球安全和繁榮。

提到俄羅斯2月入侵親西方的鄰國烏克蘭，這份聲明表示：「兩位領袖都同意一起努力支持烏克蘭、追究俄國侵略責任的重要性。」

白宮表示，拜登與蘇納克也同意「因應中國構成的挑戰」。華府已把中國視為當今在世界舞台上的頭號地緣政治和經濟對手。

The United States and the United Kingdom are the closest of allies.



I look forward to working together with @POTUS to enhance stability across the world and continue our leading role in support of the people of Ukraine. pic.twitter.com/9KlWiHNTZp — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 25, 2022

唐寧街（Downing St）首相府稍早公布英版通話內容時表示，拜登與蘇納克「討論了英美雙邊以及在印度洋-太平洋（Indo-Pacific）等地區的合作程度」，還有北愛爾蘭等較具爭議的議題。

中國外交部發言人汪文斌今天表示，華府必須摒棄對北京的「零和思維」。

拜登昨天稍早已推文恭喜蘇納克。拜登24日另曾形容，英國將任命首位非白人首相「令人感到驚喜，是個具開創性的里程碑」。

在提供武器和支持烏克蘭軍隊方面，英國是美國在歐洲一大盟邦。烏軍正試圖擊退2月開始入侵烏克蘭的俄軍。

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