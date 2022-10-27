歐盟駐台代表點名「台灣交通」很亂　什麼都好就這點最不適應

記者林彥臣／綜合報導

在台灣定居的瑞典YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）訪問「歐盟經貿辦事處」處長高哲夫（Filip Grzegorzewski），在訪談中提到台灣有許多優點，但是讓他最難適應的，就是台灣的交通很亂，在台灣開車確實滿危險。

▲瑞典YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）訪問歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯)）



高哲夫在訪談中介紹自己的工作，本身來自波蘭，但自己不是在台歐洲人的「老大」，頂多只是歐盟辦事處的「老大」，目前有16個會員國加入，主要的工作是照顧定居在台灣的歐盟公民。

高哲夫提到，自己駐台已經3年，16年前曾經來過台灣一周，對於台灣的第一印象是向全世界開放、非常國際化，自己最愛台灣的人、食物、大自然，城市生活非常的有活力，但是車程不到30分鐘，就可以享受大自然。

盧卡斯提問表示，身為歐洲人，在台灣最不適應的地方是什麼？

▲高哲夫認為，在台灣最不適應的就是交通很亂。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯)）



高哲夫表示，這裡的交通有很不一樣「很亂」，需要問有經驗的司機，有哪些規則，右轉、左轉需要注意什麼，是否需要等綠色小箭頭，在台灣會開車，也會騎單車，在台灣開車確實很危險，「但我也很享受」。

盧卡斯提問指出，最推薦的台灣伴手禮是什麼？

▲高哲夫推薦用鳳梨酥禮盒，說服別人來台灣。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯)）



高哲夫說，他每次都會帶回家的，是台灣的鳳梨酥禮盒，如果要說服別人來台灣，應該用鳳梨酥來「收買」他們。

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