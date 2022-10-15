在台俄男符合「當兵年齡」感慨無法回家　曝政府實際徵召130萬人

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭將近8個月，隨著烏克蘭近期反攻取得重大進展，普丁也宣布部分動員30萬人。不過一位在台俄羅斯人瓦迪姆（Vadim）則感慨，因為自己符合徵召的年齡，因為無法預期自己會發生什麼事，現在根本無法回家，而且俄羅斯網路上流傳的秘密文件，實際上徵召的人數可能是130萬人。

瓦迪姆接受來自瑞典的YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）的訪問表示，過去一段時間，與家人聯絡幾乎不談政治，甚至忽略掉有戰爭這件事，但是當9月一宣布動員時，讓許多人又敲響了警鐘。

瓦迪姆指出，俄羅斯上一次宣布戒嚴，是1941年德國攻擊俄羅斯，全國正式陷入二次世界大戰，只要有能力上戰場的男性，基本上都要參軍，而且無法拒絕。

▲俄羅斯政府對外說徵召人數30萬人，但實際徵召可能高達130萬人。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯)）



盧卡斯提問指出，之前讀了一些資料，這次徵召的人基本上是平民，但是幾年前有受過軍事訓練，據說人數是30萬人？

瓦迪姆回應表示，政府人員說只有30萬人，但是有政府人員洩漏的內部資料，大約有110萬~130萬人被徵召，但是因為整個體制做得並不好，許多資料還是紙本，導致這次動員很混亂。

▲在台灣的俄羅斯人瓦迪姆（Vadim），感嘆自己無法回家。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯)）



瓦迪姆接著提到自身的處境，對他個人而言，在政權更迭之前，沒有辦法再回家，回家之後根本不知道會發生什麼事，因為他也是符合徵召入伍的年齡，儘管之前沒有從軍過，但他知道那個體制有多落後。

瓦迪姆說，他很多朋友都離開了莫斯科，現在跑去了土耳其、喬治亞等等，基本上離開俄羅斯的人都是大城市的居民，或是有錢人能夠輕易去得現金，可以在國外待很長的時間，然後不需要工作。

瓦迪姆指出，這一批被動員的人，幾乎都是來自小城市甚至是鄉下，很多都是沒有工作、無所事事的人，政府也不在乎這些是否適合從軍，像是有沒有癌症之類的慢性病等等。

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