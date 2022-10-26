台烏友誼酒會展團結　現場感人合唱烏克蘭國歌

Today, the ???????? national anthem echoed on the streets of #Taiwan. Meetings with #Ukrainians thousands of kilometers from Motherland are always very emotional. I expressed my huge gratitude to the Minister of Foreign Affairs of Taiwan Joseph Wu for all the support. @MOFA_Taiwan pic.twitter.com/qedtgKefRs — Kira Rudik (@kiraincongress) October 26, 2022

文／中央社

外交部今天舉行台灣烏克蘭友誼酒會，除彰顯台烏團結也喊出願榮光歸烏克蘭；烏國國會議員盧狄克致詞時說，只要還有人會唱國歌，國家就能永續，語畢唱起烏克蘭國歌，現場烏克蘭人隨即跟著合唱，氣氛感人。

▲烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）訪問台灣並且參加台烏友誼酒會。（圖／翻攝自@kiraincongress）



外交部長吳釗燮、烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）與立陶宛國會議員暨歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）、在台烏克蘭僑民，以及立法院「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」會長、民進黨立委黃世杰等跨黨派立委皆出席今天的酒會；烏國國會議員克莉曼科（Yulia Klymenko）則以預錄方式致詞。

克莉曼科指出，烏克蘭不只捍衛國家的獨立性，也是為捍衛世界的民主而戰，此役要證明現代社會沒有暴力以及獨裁者存在的空間，而事實上全世界也已經沒有區域戰爭，因為區域戰爭或是軍事衝突，都會劇烈影響全球的政治、經濟，如同俄烏戰爭除造成烏國百萬人受難，也造成全球糧食安全議題、通膨，以及地緣政治不穩定。

她說，此刻所有民主國家該團結在一起互相幫助，藉以打造美好未來，烏克蘭終將獲得勝利，希望這過程也有台灣朋友的幫忙，「榮光歸烏克蘭、榮光歸台灣」；她也期盼，幾個月後就能訪台。

盧狄克則說，若可以跟心愛的人一起在烏克蘭的防空洞，她會比較踏實，但此刻她的工作是到世界各地告訴大家正在烏克蘭發生的事，也感謝每個支持烏克蘭、知道烏克蘭磨難且跟烏克蘭站在一起的人。

盧狄克也分享俄烏戰爭首日的感動故事，她說，當天基輔凌晨就遭俄軍攻擊，砲彈落下時所有議員都很害怕，但大家也知道應該要透過投票通過戒嚴，因此紛紛透過電話聯繫，盼能聚集足夠的議員。

她說，趕到國會大樓時，發現窗戶都被沙包擋了起來，現場一片黑暗，軍隊也不斷提醒10分鐘內必須完成投票程序，才能及時撤離避免危險，最終420位烏克蘭議員中有400位到場，在很害怕的情況下，還是為了共同的目標聚集，那是她人生中最感動的一刻。

盧狄克表示，當時她想起母親曾說過的話，若一間房間有2個人會唱烏克蘭國歌的話，那烏克蘭就不會死亡，這個國家永遠都會在；語畢，她隨即唱起國歌，現場烏克蘭人則跟著合唱，在沒有伴奏情況下，讓烏克蘭國歌迴盪台北賓館，場面感人。

帕維里歐尼斯則指出，立陶宛曾成功阻止紅色軍隊占領立陶宛，與烏克蘭有很多相似的經驗與歷史價值，雖然立陶宛過去跟波蘭較為友好，但未來將努力協助烏克蘭加入歐盟以及北約。

帕維里歐尼斯也說，現在更重要的是要保衛台灣的自由，因為台灣是未來民主與威權之間對抗的中心，呼籲中國看了俄烏戰爭的例子後須三思，因為大家都會起身捍衛自由到底。

黃世杰表示，中國20大召開之後，世界各國都一致認為，台灣要對可能的情勢演變做好準備，烏克蘭8個月來的奮戰已經樹立典範，台灣不分政府、民間都應該支持這樣的典範能夠成功。

他說，也期待藉由民主同盟的深化，讓台灣在變動的世界秩序中，能爭取得到納入國際秩序盟邦的堅強地位，同時希望國內也能團結在這樣的信念底下。

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