俄飛彈空襲背後藏「遙控殺手」　狂轟烏克蘭！祕密工程師團隊曝光

▲ 負責飛彈程式設計的軍事工程師團隊。（圖／翻攝自Bellingcat網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍近日接連轟炸烏克蘭民間基礎設施、企業和民宅，背後爆出藏有一支由年輕科技人員、電競玩家和IT技術人員組成的「遙控殺手」，專門負責長程飛彈程式設計，設定巡弋飛彈目標和飛行路線，對烏克蘭帶來毀滅性打擊。

根據《太陽報》，荷蘭調查媒體Bellingcat披露，負責俄國長程飛彈發射的團隊由年輕男女組成，且其中許多人擁有IT背景，甚至有電競經驗，部分成員2016至2021年間還在敘利亞首都大馬士革的俄軍指揮中心工作，而俄軍這段期間就在敘利亞部署巡弋飛彈。

該團隊隸屬俄軍「總參謀部主要運算中心」（Main Computation Centre of the General Staff，縮寫GVC），在莫斯科國防部總部及聖彼得堡海軍總部皆有辦公室，由普丁親信巴格紐克上校（Igor Bagnyuk）率領。而他先前曾因敘利亞戰功獲總統普丁授勳，包括2016年對阿勒坡（Aleppo）的毀滅性空襲。

匿名者提供一張攝於2013年的照片，可見這支軍事工程師團隊在莫斯科總部合影，大多為男性。Bellingcat指出，他們由陸軍、海軍專業人員及文職人員中招募的年輕人組成，非軍事背景出身者多從事IT和電腦科學相關工作，大多將近30歲，最年輕的4人僅有24歲，包括一對夫妻。而他們的收入遠高於一般民眾，月薪從2018年約8萬盧布（近新台幣4.2萬元）漲到2020年的13萬盧布（近新台幣6.8萬元）。

俄軍10日發動開戰以來最大規模飛彈協同攻擊，根據烏克蘭國家緊急服務部門，凌晨空襲造成至少20人死亡，逾100人受傷。儘管俄國吹噓其巡弋飛彈精準度，證據顯示有非軍事目標被擊中，包括公寓、托兒所和遊樂場。且空襲持續至隔天，至少28枚火箭彈導致多座城市被斷電。

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