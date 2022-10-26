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三芝茭白筍年度評鑑！最飽滿鮮甜筍王出爐　甜度7.5度更甚以往

▲三芝茭白筍年度評鑑 最飽滿鮮甜筍王出爐。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三芝茭白筍年度評鑑，最飽滿鮮甜筍王出爐。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府與三芝區農會、三芝區公所於今（26日）下午舉辦第三年度茭白筍年度評鑑會，共分為帶殼組、剝殼組、甜筍王等項目。其中，甜度王冠軍由謝炳輝奪冠，他的茭白筍甜度達7.5，比去年6.3高出不少。三芝區長王立文表示，將於29、30日與農會在芝蘭公園舉辦茭白筍節活動，規劃採筍體驗、茭白筍市集與闖關遊戲等，並表揚今年茭白筍評鑑會的優勝者。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，三芝區是全台「赤殼種茭白筍」的主要種植地，一年僅於秋季收成，含有豐富的蛋白質、醣類、維他命A、C、膳食纖維等成分，營養價值高，熱量低也可促進新陳代謝，實為老少咸宜的好食材。舉辦年度評鑑會的目的，是希望各農友相互交流種植的技術，使三芝茭白筍的品質不斷提升。

▲三芝茭白筍年度評鑑 最飽滿鮮甜筍王出爐。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三芝區氣候溫和、水源充足、土壤肥沃等條件，孕育出飽滿鮮甜、肉質嫩脆可口的茭白筍。

三芝區公所與農會26日下午舉辦茭白筍年度評鑑會，農友們將用心栽培的茭白筍一字排開，好筍不藏私，由專家鑑定評分，評鑑標準包括筍殼的色澤、肉質、外觀、長度、甜度等。最後評選結果出爐，帶殼組冠軍-謝朝建、亞軍-王登龍、亞軍-賴永崇、季軍-賴萬福、季軍-曾明造、季軍-簡明男；剝白組冠軍-王姵雱、亞軍-黃林菜、亞軍-蔡明燦、季軍-林文德、季軍-練松吉、季軍-游玉霞；甜度王-謝炳輝。

三芝區長王立文表示，三芝區氣候溫和、水源充足、土壤肥沃等條件，孕育出飽滿鮮甜、肉質嫩脆可口的茭白筍，適合各種料理。將於29、30日與農會在芝蘭公園舉辦茭白筍節活動，規劃採筍體驗、烹飪教學、茭白筍市集與闖關遊戲，活動期間還能到特約店家品嘗茭白筍風味餐、享受專屬優惠，相關活動詳情可至「新北市三芝區公所」臉書粉專查詢。

▲三芝茭白筍年度評鑑 最飽滿鮮甜筍王出爐。（圖／記者戴上容翻攝）

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