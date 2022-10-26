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大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進PO文「台灣死了12479人」　自曝心態糾結：因為仍有選擇權

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今（26）日下午發文，引述台灣今日疫情和累計死亡個案，呼籲民眾冷靜思考，「我們是否真的願意疫情也在大陸的城市裡自由傳播？」

胡錫進指出，台灣今日新增感染40317人、新增死亡52人，累計因新冠疫情死亡有12479人，其中1萬人以上是今年死亡，「台灣的人口2300多萬，跟北京市差不多。」

胡錫進呼籲民眾思考2個問題，「我們是否真的願意疫情也在大陸的城市裡自由傳播，我們每一個人，包括老人和孩子都暴露在病毒的威脅之下？」、「如果不願意這樣，我們該怎麼辦，該如何完善我們的防控體系，使得防疫產生的經濟和社會成本一直低於疫情完全失控所造成的經濟社會發展綜合損失？」。

對於疫情，胡錫進直言「我個人相當糾結」，但他話鋒一轉稱，如果中國大陸根本沒有能力對抗病毒，只能像國門之外的其他地方一樣，順其自然聽天由命，反倒簡單了，「我們糾結，是因為我們今天仍然有選擇的權利。」

胡錫進表示，還是相信政府組織的抗疫的確是為老百姓的，只是問題本身的難度太高了，老百姓的利益又是多元乃至彼此衝突的，「所以我反對喊簡單的口號，反對只顧其一不計其餘，主張不斷釐清思路，真正解決問題。」

▼ 胡錫進貼文。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 胡錫進貼文。（圖／翻攝自微博）

針對鄭州、蘭州、西寧等疫情防控混亂，胡錫進中午亦發文評價，已經形成多點散髮的幾個省會城市請沈著應對，盡量不要搞大範圍的靜默管理，那樣導致綜合混亂的幾率很高。

不少網友表示，「我願意全面放開」、「不自由，毋寧死」、「開放我自己承受可以嗎」、「放開≠躺平，謝謝」、「台灣太難了 一天死52個也得被人說道」、「我們可以選嗎」、「不建立分級診療制度，不增加床位，不增加醫院投入，把巨量資金用來做核酸才是躺平」。

不過也有人表示支持，「我只明白一個最簡單的道理，有媽媽管的孩子是幸福的」、「說的太好了，支持，頂，贊」、「相信國家 相信專家 相信科學」。

中央流行疫情指揮中心今日公佈新增4萬0261例本土案例，確診個案中另增52例死亡，「雖然病例數比昨日略增，但與上週三相比卻下降了9.7%。」

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