LIVE／蔡英文今晚廟口開講合體陳時中　聚焦國政「顧家鄉拚未來」

▲總統蔡英文（左）今晚將與民進黨台北市長候選人陳時中（右）同台。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中26日晚間將參加大同區慈聖宮「廟口開講」，身兼民進黨主席的總統蔡英文也將前往致詞，這也是兩人今年9月初以來第四度同台。黨政人士透露，總統最近跑各縣市宮廟行程，今天她將會親自與選民面對面談論國政，強調顧家鄉、拚未來，並與鄉親互動，感謝大家防疫過程的努力，同時也拉抬陳時中的選情。《ETtoday東森新聞雲》將全程直播。

▲陳時中近期出席「廟口開講」活動，民眾反應熱烈。（圖／陳時中競選辦公室提供）

陳時中今天晚間將出席第五場廟口開講活動，在大同區慈聖宮與市民面對面分享政策主張，蔡英文也將第四度為陳時中站台輔選。回顧過去2個月以來，蔡英文於9月3日宗教後援會成立大會首度為陳時中站台，9月26日一同前往廣照宮參香祈福贈匾，10月1日兩人在陳時中競選總部成立大會同台，10月26晚間則將於大稻埕慈聖宮廟口開講再度碰頭。

值得注意的是，隨著選舉投票日腳步近逼，未來兩周蔡英文將密集為陳時中及民進黨新北市長候選人林佳龍輔選，包括10月28日晚間「社群之夜」與北北基桃候選人同台，以及11月5日雙北凱道造勢晚會。