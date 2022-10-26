哥借3萬「請吃屋馬謝他」卻多帶8人　無恥求：代墊2萬！結局療癒

▲屋馬燒肉。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友多次借錢給親哥哥，金額已累積到3萬多元，日前對方提議請吃屋馬，表達對他的感謝，怎料當天竟多出8人，而且在結帳時，老哥竟厚臉皮求他，能不能先代墊近2萬的消費，幸好這次他並未心軟，嚴厲指責後便甩手離去。

網友在「爆怨2公社」氣憤直呼，「你這種垃圾親兄弟，身為大哥卻沒有做哥哥的榜樣，每個月5日知道我發薪水，就跑來跟我借個3-5千，前後加起來借了3萬多塊，這對我來說只是小數目，畢竟兄弟一場。」

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直到最近，原本說好兄弟倆一起吃屋馬，老哥更要請最貴的套餐，但當原po到達餐廳時，對方竟帶上公主病女友及其他豬朋狗友，加起來有8人，「想說好吧...反正今天你請客，一定是這個月發薪賺得比我多，無論如何我要吃這一餐。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

沒想到，老哥起身準備結帳時，突然在他耳邊問，這餐能否請他幫忙先代墊。聞言，原po立刻炸鍋，但也沒讓他下不了台，而是小聲地回「不是說好這餐你請？怎變成我買單？消費金額快2萬你讓我買單？況且你這些朋友我又不認識，反正我錢不夠，你自己想辦法，之前每次出來吃飯還不都我買單的。」

眼看他講完就要離開，老哥急忙攔住說，「做人不要這樣，你連這件事都不幫嗎？」而這次原po終於狠下心，怒回「你搞清楚！如果你想當個言而無信的垃圾，請你以後不要再來找我。」不過尷尬的是，事後他從母親那聽聞，老哥已經3個月沒有工作了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

對此，網友們紛紛回應，「先恭喜哥哥在屋馬順利當上洗碗工」、「沒錢還帶一堆來吃，打腫臉充胖子啊」、「這種人真的去死」、「想裝大款，結果破功」、「這世界就是有種人，拿著你的錢吃喝玩樂還理所當然」、「有這種垃圾手足也是悲哀，為什麼好好人不當，卻喜歡當畜生，我家也有一個」、「鴻門宴XD還好你沒心軟」、「很想知道他們一群人是如何走出屋馬的」。

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