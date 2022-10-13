7年沒聯絡突借錢！前同事被拒爆氣：我大學畢業做粗活能看嗎

▲一名男子稱自己是大學畢業所以不願做粗工，遭網狠酸「那就餓死吧」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

朋友之間金錢往來需特別注意，借錢前最好要三思。一名網友抱怨，7年前打工認識的前同事突打電話說身上沒錢，要借200元吃飯；由於雙方根本沒交情，因此他不願意借，並建議對方去找日領工作。怎料到居然被對方飆罵，「好歹也是大學畢業生吧，去做粗活能看嗎？你現在這樣對我，是想看我餓死嗎？」讓他相當傻眼。

原PO在《爆怨2公社》表示，7年前曾在超商打工一陣子，認識了現年約35歲的同事，彼此之間沒什麼交情，但因為工作關係，所以有留下聯絡電話，後來對方因跟好幾個同事借錢借不到，憤而離職，怎料到最近又接到前同事的電話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前同事說，「我最近失業了，沒有錢吃飯，身上只有50元，能不能借我200元吃飯錢？」原PO回，「我們只是好幾年前當過同事而已吧，沒那麼深的交情，身上沒錢可以先找日領的工作，這樣至少下班也能馬上領到薪水，邊做邊找工作也可以吧。」

沒想到前同事竟說，「雖說我是後段班私立大學畢業的，好歹也是大學畢業生吧，去做粗活能看嗎？你還是借我200元吧。」原PO聽完傻眼，「那你開心就好，我也沒錢。」結果下秒前同事居然惱羞開罵，「沒義氣，朋友就是要有難要幫，你現在這樣對我，是想看我餓死嗎？」聽到這，他立刻掛掉電話封鎖，「現在是鬧哪齣八點檔，一哭二鬧三上吊？」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「借200是在羞辱你嗎」、「那就餓死吧」、「大學畢業生就不能做粗活嗎」、「連飯都沒得吃了還在管面子，什麼叫你還是借我200元吧，算哪根蔥」、「滿街都是大學生，有什麼了不起的？」、「大學現在很多啊，放不下身段回家啃老吧」、「現在的大學生就跟唸當初的二技、四技一樣，沒什麼好自傲的」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀

▸ 白宮國家安全戰略文件5大重點一次看 重申台灣需自我防衛

▸ 解封「0+7」單日估1.2萬人入境 王必勝：動線沒問題

▸ 決勝陸戰1／疫情不見終點冷選情 桃園拚動員望拉高投票率