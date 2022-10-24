全職媽媽「24小時1打2」尪分房睡　她無後援：隊友爽運動、聚會

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名全職媽媽一人顧兩孩，不僅24小時無休，所有家事也都要她包辦；而老公除了上班外，其餘時間都只顧自己玩樂，跟小孩幾乎零互動，讓她心累不已。

人妻在「靠北老公2.0」感嘆，「我是一個無後援、24小時要顧兩個小孩（2、3歲）的全職媽媽，自從有小孩後，老公就要求分房，因為他說白天要上班，晚上不能被吵。」

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原po表示，一直以來都是自己1打2，眼看兩孩將滿3歲、4歲，由於老公堅持，現在育兒津貼變多要領好領滿，所以遲遲沒送去幼兒園，要等到老大上大班，再把兩孩送去上學，然後她回歸職場。

她無奈嘆，「平時老公只上他的班、出門運他的動、喝他的酒，幾乎沒在跟小孩互動，也是拒絕我提出買洗碗機的要求後，才開始會幫忙洗碗，其他家事一概不做。」

最近，人妻和老公提到，之後想多花點時間陪孩子，將精力放在教育上，所以不想煮飯；沒想到，對方立刻反問道，「妳不想煮飯？那我可以說我不想上班嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

對此，網友們紛紛搖頭直呼，「妳太寵他了！只能說，男人不能寵，越寵越混蛋；而現在，我已經自我解救了」、「這種老公就是一包垃圾」、「叫他付煮飯錢、保姆錢，不然就閉嘴」、「這是什麼老公啊，要比爛的啊，現在就把兩個小孩送去上學，聽他在說屁話，他不是很愛上班，錢拿來繳學費」、「聽起來是滿滿的自私與不尊重」、「全職媽媽太卑微了，既沒有薪水、工時又長，還要被覺得輕鬆，津貼再多也沒有薪水多」。

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