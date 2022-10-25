曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來　她起床傻眼了

▲老公打手槍長達4個小時，讓原PO看傻眼。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「有時候真的打手槍超級久！」一名人妻透露，老公性慾強烈，最高紀錄可一天床戰13次，如今體力減弱，依舊可掏金槍衝鋒7次。不過有時原PO真的累了，老公就靠DIY解決，但某天從深夜1點開始打手槍，直到原PO清晨5點起床時，直擊老公還硬挺不倒，讓原PO傻眼直呼「這樣要看醫生嗎？」

一名女網友在Dcard表示，平時與老公交歡半小時就結束，但某次老公一時性起，原PO考慮太晚了，加上隔天又要上班，於是拒絕激戰，而老公也哀怨自行DIY，結果竟從凌晨1點弄到清晨都還弄不出來，讓原PO超傻眼，「早上5點起來看他還在打。」

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原PO哭笑不得直呼，老公以前確實「精」力十足，兩人曾經最高紀錄一天13次，「可能早上才剛跟他做，他下午又有需求，晚上也有需求」，直到現在體力變差了，「一天頂多7次，但我沒辦法給他時，或身體不舒服，他就會自己解決！」

眼看老公打手槍耗超久，原PO也崩潰求問，「他自己打手槍一次會花很多時間，1-2小時或以上不等，請問這樣要看醫生嗎？」

文章曝光後，底下網友驚呼，「呃...需要小三」、「小心他會跑去外面偷吃喔」、「早餐、早餐後的甜點、午餐、午餐甜點、晚餐、晚餐甜點、宵夜的概念嗎」、「X腰，超過三次老二就會很痛了吧」、「身為男生，射13次我懷疑他不是人類，不然就是妳灌水」、「去看一下中醫，這是遲射症狀，要趕快解決」、「當牛郎這個職位適合他」。

▲男網友也難以置信。（圖／翻攝Dcard）



過去也有人發問，「上班完、運動完超累，但還是想要打手槍？是不是性成癮了？」對此，最美性學博士許藍方說明，一般人認為的很享受性愛、一天會想要做很多次，就是性成癮，其實是錯的！醫學上沒有性成癮這個診斷，但如果每次行房完後都沒有滿足的感覺，而且一次會比一次要求更多，且持續長達半年以上，那就是其中一個性成癮的症狀。講白一點「就是你做完爽不爽啦，如果做完你覺得爽的話，就沒有關係，如果做完不爽，然後不爽你還一直想做，那可能需要去尋求身心科醫師。」