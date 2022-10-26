一餐才80元！綠委盼提高義消餐費津貼　消防署長允諾爭取

▲王美惠質詢消防局長蕭煥章。（圖／翻攝yt國會頻道）



記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會26日進行「民防及防災救難團體人力相關事宜」專題報告，立委王美惠質詢時指出，義消誤餐費目前僅1餐80元，希望能提升到100元，「加一顆滷蛋也好啊！」王表示，近期物價提高，該筆預算應該也做出相應調整，對此，消防署長蕭煥章承諾，公文會先出去，也會親自走訪基層，並在消防會報中與各縣市政府溝通。

根據《民防法》第8條及「民防團隊編組人員服勤人員參加服勤貼發給標準」規定，民防團隊編組人員參加服勤期間，辦理機關得發給服勤津貼（誤餐費），然而實務上，全台僅3縣市編列該筆預算，包含新北市、新竹市以及金門縣。

王美惠指出，義消的誤餐費現在還是一餐80元，但物價上漲，各縣市政府卻沒有調高誤餐費用，身為義警、義消的大家長，署長是否可以調整誤餐費到100元？中央要幫警義消爭取福利，不是替地方政府說話。

對此，消防署長蕭煥章表示，該筆預算由各地方政府編列，消防署會再努力爭取與溝通，並在消防會報中提及有委員關心誤餐費議題，希望能配合環境變化、物價上升做出一些調整。

王美惠質疑，警政署單位民防、義警部份，全台只有三、四縣市有編列誤餐費，這是同功不同籌，為此，王也提出臨時提案，要求中央跟地方政府溝通，提高及編列相關誤餐費用。