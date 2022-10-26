1900萬骨董被騙還付190萬仲介費　郵局一句話讓她崩潰被趕出門

記者邱中岳／台北報導

北市大同區一名賣骨董的婦人，日前接到熟客來電，表示有朋友願意以1900萬元買下全部骨董、古玩等物品，其中還包括市值300萬的玉製千手觀音佛像，熟客還跟婦人收取190萬的仲介費，自稱曾經幫副總統賴清德等政商名流，甚至故宮博物院收購寶物，但是支票卻跳票，婦人也因此被丈夫趕出門跑到派出所睡了一晚。

警方調查，59歲的王姓婦人，與丈夫平常在新北市三重區的重新橋下賣古玩、骨董，在8日下午接獲56歲張姓熟客來電，聲稱介紹1名陳姓客人要買骨董，且豪擲1900萬買下所有古玩、骨董以及玉器等，且支票是由張男開出，王姓婦人不疑有他，立刻收下支票且讓2人將400多件珍藏寶物全數帶走。

▲婦人被1900萬假支票騙走400多件寶物，其中玉製的千手觀音就達300萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子還向王姓婦人要求，先支付190萬元當作介紹費，婦人將支票存入郵局之後，立刻提領現金支付介紹費，卻在15日接獲郵局來電表示支票「跳票」，且指出支票存款不足、印鑑也是偽造的，讓王姓婦人相當傻眼，15日前往北市大同分局寧夏路派出所報案，婦人還被丈夫氣到趕出家門，只能待在派出所睡了一晚。

警方事後循線掌握張姓男子以及其兒子，還有另名友人涉入其中，所以在20日前往新北市鶯歌區逮到張姓父子檔，並且在倉庫內查扣241箱骨董、古玩等證物，還沒變賣就被警方逮個正著，另外也通知另名王姓共犯到案，警方訊後也依詐欺、偽造文書等罪嫌將張等3人移送地檢署偵辦。

▲婦人被張姓父子檔以假支票騙走400多件骨董、古玩，還自稱曾幫副總統賴清德等人收購古玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓婦人指出，其中有一尊玉製的千手觀音神像，市值可賣到300萬元左右，所幸最後所有骨董、玉器以及古玩都沒被變賣，婦人表示，原本想說可以跟澳門丈夫返回澳門養老，沒想到卻被人騙走所有寶物，還好警方即時將寶物尋回，否則真的是欲哭無淚。

警方還查出，張姓嫌犯有天道盟分子的背景，得手後還到新北市的分局提告寶物是假的，企圖製造消費糾紛，但警方鎖定張嫌父子檔後立刻上門逮人，並在張姓犯嫌家中找到ㄧ張「故宮博物院」的收購委託書，詢問故宮發現根本沒有這種東西，所以也涉及偽造文書。

張嫌不只搬出故宮博物院，甚至且當時張嫌向王姓婦人買骨董，還搬出副總統賴清德的名號，自稱其實曾經幫賴等政商名流收購骨董、古玩等，沒想到竟開出空頭支票詐騙被害人，警方也將查扣400多件寶物找回，歸還給王姓婦人，否則可能王姓婦人的畢生積蓄要化為烏有。