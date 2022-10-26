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渣夫帶小三回家啪啪！正宮哭求「別在家裡…」　被威脅1句卻忍了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲朋友老公把小三帶回家。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

婚姻之中最重要的就是忠誠，但「愛到卡慘死」也沒辦法。一名網友表示，朋友老公多次不忠，經常在外面找女人，後來和女下屬發生不倫關係，甚至直接帶回家發生關係。但朋友仍舊深愛對方，不願意放生，讓他看了相當不捨。文章曝光後掀起討論。

「請幫幫這個可憐的女人吧！」原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，朋友結婚多年，一直守好做妻子的本分，每天下班回家就開始做家務，把家裡打理得乾淨整齊。不過老公卻多次不忠，從一開始在外面嫖妓、搞一夜情，後來甚至趁某位女下屬男友出國期間，將女方灌醉後硬上，事後再用話術將對方騙到身邊，進而發展成不倫戀關係。

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之後女下屬男友回國後發現這件事，氣得要和對方分手，沒想到朋友老公就趁機把女下屬帶回家享齊人之福。朋友一開始求老公不要在家裡和別人發生關係，但對方卻以「帶小三搬出去住」為由威脅，她面對此事只能含淚接受，「那段時間她真的是天天以淚洗面」。

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲朋友知道老公是渣男，但仍不願意放生。（示意圖／視覺中國CFP）

後來女下屬回到老家發現懷孕，就打電話告知朋友老公，沒想到男方卻叫她去找男友接盤，最後2人因此翻臉。但朋友即使知道老公就是渣男，仍舊深愛對方，也不想要有一個破碎的婚姻，且不願意放生，怕又會有其他受害者，原PO看了相當傻眼，只能感嘆「愛到卡慘死」。

網友看到後紛紛表示，「可以不要愛得這麼卑微嗎？早點看開好不好」、「明明知道老公是垃圾，還不願意放手，真是個傻女人」、「你朋友本身也有問題，不放手，還一直忍，自已不自愛，要怎麼救」、「真的是辛苦她了，不放生讓他再去害別的女生…多麼偉大的情操，但他不被放生還是會出去撒野，有差嗎」、「什麼年代了？竟然還有女人能夠忍受這樣的男人」。

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