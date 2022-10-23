媽媽出軌背叛爸爸！妹子心疼嘆1句　網見內幕：別束縛她

▲原PO發現媽媽出軌。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻之間最重要的就是「忠誠」，但如果遇到這種狀況該怎麼辦？一名女網友表示，最近發現媽媽出軌了，但她不會生氣，因為爸爸中風後行動不太方便，平時都是靠媽媽在照顧，已經辛苦了十幾年，可是爸爸對媽媽的態度都很冷淡，因此很支持2人離婚，只是仍有其他棘手的問題要處理，不知道該怎麼辦。

原PO在「Dcard」發文表示，她國小的時候爸爸就中風了，平時不能走路，其中一邊的手也不能動，生活起居都要靠家人幫忙，這樣的生活已經持續10幾年了。前陣子有雇請外傭來幫忙照顧爸爸，但因為他們家是低收入戶，最大的收入只有媽媽，所以後續就沒有再找別人來幫忙，照顧工作全靠媽媽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，媽媽除了上班的時間之外，其餘時間都要照顧爸爸，「像是他要大號要人搬到廁所、睡覺要搬到床上，中午要煮給我爸（家裡還有個阿嬤）」，平時根本沒有休息時間，她一直認為離婚才是對媽媽最好的做法，因為爸爸平時都在用手機看女生，對媽媽也不體貼關心，「外公去世我媽哭很慘，我爸只會風涼話說人都會死什麼的」。

▲爸爸中風行動不便。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過媽媽念在舊情，加上爸爸有一半的房子，所以沒有離婚，原PO也擔心若是真的離婚，爸爸可能會想不開，「可能我會帶著這個陰影過下半輩子」。但沒想到的是，她最近竟發現媽媽外遇了。

原PO看到媽媽的狀況，「雖然很多人說出軌真的很罪該萬死，但大人的事我覺得我不應該插手，換個立場想如果自己的老公、老婆一輩子的病好不了，也心力憔悴，那是不是可以保有一絲絲的希望去戀愛？」不知道該怎麼處理這件事情。

▲原PO不知道該怎麼處理。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「讓媽媽自己決定吧，不要情緒勒索她」、「照顧患者真是需要長期抗戰，建議找社福單位幫忙，現在網路上很多資源，政府針對長照也有補助，若媽媽真的想改變人生，就放下一切離婚吧」、「如果媽媽想離開，還是讓她走吧，不要束縛她」。

也有人分享類似經驗，「我們家跟你狀況一模一樣，我爸爸也是中風，我媽媽一個人養三個小孩，從小到大，但我媽從來不是為了土地，而是為了我們小孩子，我媽媽身旁有個叔叔對她特別好，我們三個小孩反倒都特別開心，對這個叔叔印象也很好，我很開心有個人可以幫我們一起照顧著我媽媽，她辛苦了半輩子，希望你拋棄那些舊觀念，就像你說的，你的媽媽還幫忙照顧著家裡也很累了，也一直努力著，她沒有對不起這個家，她也是人也需要被照顧，我不認為這樣有錯」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995