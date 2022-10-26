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男友壞壞太快結束！妹子「脫口1句」隔天被封鎖：有很過分嗎

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO覺得男友太快結束。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在「壞壞」的時候，如果覺得稍微不痛快，會告訴另一半嗎？這名女網友發文表示，因為他覺得男友最近「很快」，所以事後便開了個玩笑，怎料對方竟為此封鎖她，還說要等心情平復才會聯絡，讓她感到相當無奈。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「才講錯一句話，男友就封鎖我了」為題發文，提到她和男友是遠距離戀愛，所以假日才會輪流找對方。日前約會後，兩人順其自然發生了「色色的事」，但原PO就注意到，男友的體力好像變差了，因為與之前相比，實在太快結束，因此她決定找時間問問對方。

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由於男友自稱身體好，所以原PO便直球問對方怎麼這2次都那麼快？是要去趕車嗎？對此，男友一句話都不說，直接睡覺。到了隔天，男友更是一早就離開原PO住所，並說對方講話沒分寸，應該要好好檢討，等他情緒平復再聯繫，現在則先封鎖。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一票網友罵男友雙標。（示意圖／取自Pexels）

被封鎖的原PO感到很無奈，因為男友過去常要求她練臀部，還拿照片給她參考，但她就算感到不舒服也忍下來，現在她用開玩笑的方式回應男友，有很過分嗎？

貼文曝光後，一票網友傻眼表示，「這種沒有能力、自尊心又高到爆炸的還是不要比較好」、「我會建議別跟太幼稚的男生在一起，而且又是雙標、玻璃心這種個性，個性不會改」、「EQ好低，自己太快不是自己要檢討嗎」、「雙標，超討厭那種一天到晚嫌棄這、嫌棄那，然後某一天突然被說到他有個地方不好就崩潰的人」、「他這樣是雙標，嫌別人都可以，別人不可以嫌他」。

另外，也有些網友回應，「你們交往時間太短，又是遠距離，可能要走下去需要更多溝通吧」、「我覺得你們兩個都超白目」、「自己嘴臭還上來討拍」。

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關鍵字：

壞壞恩愛Dcard

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