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本土牙醫糾「波波牙醫一條龍」　王鴻薇批：賴惠員為女兒以私害公

▲王鴻薇25日與林元敏召開「護女護高端！曝賴惠員波媽濫權！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲王鴻薇25日與林元敏召開「護女護高端！曝賴惠員波媽濫權！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今年5月三讀通過《醫師法》部分條文修正案，當中挾帶7項附帶決議，凡台生在今年底前取得波蘭、西班牙、捷克等國牙醫科系的入學許可，返台就不用再接受學歷甄試，被視為替「波波牙醫」大開後門。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今（25日）質疑是民進黨立委賴惠員圖利自己在波蘭讀牙醫的女兒，並譴責民進黨放任自家立委胡亂提案。

王鴻薇25日下午與本土小牙醫聯盟代表、陽交大牙醫系教授林元敏召開「護女護高端！曝賴惠員波媽濫權！」記者會。王鴻薇指出，波波牙醫爭議源自《醫師法》七項附帶決議，賴惠員提案其中2項、連署另2項，而問題的癥結點是，賴的女兒在波蘭就讀牙醫系，未來可能是波波牙醫，但賴卻用立委職權要求衛福部大開大門；王質疑賴，有沒有以私害公？有沒有濫權？是不是圖利自己家人？

王鴻薇又提及，民進黨立委昨在立法院社會福利及衛生環境委員會上，針對國民黨台北市長候選人蔣萬安，賴惠員提案要求委員會要重開疫苗採購調閱小組，就是要保護高端跟陳時中。

王鴻薇強調，今天記者會就是要質疑賴惠員及民進黨，放任立委一再為自家人利益、選舉利益，在立法院胡亂提案。

林元敏則指出，《醫師法》是早期台灣醫療不發達時，希望延攬國外優秀人才回台，可能是主治醫師或主任，但現在延攬的醫師根本不是醫師，只是國外醫學系或牙醫系的畢業生，根本沒取得國外的醫師資格。

林元敏以波蘭羅茲醫科大學為例，指出該校廣告寫明是用即時通訊軟體Skype面試，無須筆試，畢業後可以直接返台或到美、加等國執業。林說，台灣的醫療制度、醫師訓練體系，被代辦業者操控，很荒謬，波蘭只有不到1％的人取得當地醫師資格。

林元敏表示，111年回台的牙醫師中，波蘭、西班牙各佔39％，而西班牙近幾年佔比越來越高，因為他們只要一畢業，就可以取得醫師資格，不用經過當地國考。

另外，林元敏也控「波波牙醫一條龍」，從留學代辦、幫語言不通的學生填表格，當這些學生回台灣後，其父母遊說立法院開後門，甚至有家長把地區醫院牙科部包下來，提供他們小孩實習的場所。但林元敏強調，他所稱的波波醫師，是指來自入學門檻很鬆散的學校的畢業生。

林元敏說，本土小牙醫聯盟提出兩項訴求：第一、維持國外學歷實習名額50人。第二、6年內國外學歷實習名額回歸30人。

波波牙醫為網路上對到波蘭、西班牙及捷克等地留學的台籍醫學生暱稱，因這些人未實習也未取得當地醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。

根據舊版《醫師法》規定，持有歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等9大地區的西醫、牙醫、中醫畢業生，無需參加教育部學歷甄試，就能參加第一階段醫師國考。但自2004年起，東歐包括波蘭及斯洛伐克等國陸續加入歐盟，因此這些波波牙醫等同被視為從「歐洲」就讀醫學系回國。

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