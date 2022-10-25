快訊／「牛樟芝大王」吸金30億擴大　檢調第2波約談前高層3人

▲牛樟芝大王劉威甫涉嫌吸金案日前遭檢調搜索約談後交保。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

號稱「牛樟芝大王」的台商劉威甫，因涉嫌從2016年起，以推廣牛樟芝培植技術等名義，招攬會員吸金近30億元，台北地檢署12日發動首波搜索約談，劉威甫被依違反《銀行法》罪嫌以100萬元交保，全案主謀莊立平以200萬元交保後，專案小組懷疑珍菌堂生物科技公司前廖姓登記負責人、陳姓總經理及蔡姓榮譽董事等3人也涉嫌其中，25日發動第2波約談3人到案。

劉威甫原本在對岸經營KTV，2015年成立「中國珍菌堂集團」推廣牛樟芝培植，標榜要讓台灣牛樟芝聞名全球，並聲稱首創「椴木培植法」結合「家庭富農」方案，集團提供培植技術與資金，讓社會大眾參與成為養菌培植戶，宣稱只需1平方公尺的面積，就可培植牛樟芝。

2017年間，劉威甫回台設立珍菌堂分公司，將中國的營運模式整套移植來台，以直銷方式經營，號稱在台灣招攬3萬名會員，會員若介紹下線買得越多，回饋金額就越多，一度還被媒體封為「牛樟芝大王」。

起初會員的投資確實都有獲利，但珍菌堂在2019年爆出疑似惡性倒閉、捲款落跑的情形，辦公據點也人去樓空，上百名投資人血本無歸，加上不甘心各損失上百萬元，於是向媒體爆料並向檢調舉發。

檢察官12日曾指揮調查局台北市調查處，並約談劉威甫和公司掛名負責人張桂銘、總經理莊立平等14人，檢察官當時複訊後，諭令劉、張以及莊等10名被告分別以20萬元到200萬元不等金額交保。