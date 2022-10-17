涉吸金上億拿不出200萬保金　基泰建設董座搭400萬特斯拉回家

▲陳世銘涉境外不動產吸金上億，檢察官先是諭令200萬元交保，後來降保為150萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

基泰建設董事長陳世銘，因涉嫌以投資大陸不動產名義吸金上億元，台北地檢署檢察官17日指揮調查局約談陳到案，訊後依違反《銀行法》等罪嫌，諭令200萬元交保候傳併限制住居，但陳世銘花了4小時籌不到錢，檢察官同意降保為150萬元，陳世銘才終於繳足保金，搭上特斯拉電動車離開北檢。

檢調單位早在10月3日，就針對這起吸金案發動19路搜索約談，當晚，基泰總經理馮先勉經檢察官諭令150萬元交保，北檢外停了1輛要價近千萬的藍寶堅尼等著接風，馮向藍寶堅尼駕駛示意後，另外搭上賓士車離開，而在首波約談行動中未到案的陳世銘，17日遭約談後，則是搭上價值約400萬元的特斯拉Model X電動車走人。

這不是陳世銘首度捲入不動產投資糾紛，早在2013年間，基泰建設推銷位於台大公館商圈的「基泰台大」豪宅案時，春源鋼鐵董事長蔡錫奇就在基泰行銷人員牽線下，砸了1.3億元，向吉利公司買了其中一戶，當時雙方簽訂3年包租及3年後附條件保證買回協議，蔡錫奇在2016年底催促吉利公司買回不成，懷疑受騙而提告詐欺。

▲陳世銘搭上特斯拉後，向律師打招呼致意。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官調查後，認為陳世銘不知情，處分不起訴，而負責銷售業務的基泰總經理馮先勉與行銷經理等3人，則因明知無力履行買回保證，被依詐欺罪被起訴，但台北地院審理時，馮先勉找來第三人購買房地並支付全數價金達成調解，法官認為無證據顯示馮先勉和2名員工有積極欺瞞或消息隱匿重要資訊，無法證明詐欺罪嫌等理由，判決馮先勉等3人無罪，本案正上訴高院審理中。

日前，檢調又接獲檢舉，基泰建設在2011年間，找上有意願投資的民眾，表示公司正在大陸進行住商不動產的合建案，投資不但保本，還可穩定獲利，約有10多人共拿出上億元投資，直到拿不到利息才覺得自己受騙提告。