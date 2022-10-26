　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

牛樟芝大王吸金30億3前高層被約談　資金操盤手15萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

有「牛樟芝大王」之稱的台商劉威甫，因涉嫌違法吸金將近30億元，日前被台北地檢署依違反《銀行法》罪嫌諭令100萬元交保。北檢持續追查，發現全案主謀是珍菌堂台灣分公司總經理莊立平，珍菌堂前總經理陳圳忠則是資金操盤手，昨日（25日）發動第2波約談，訊後諭令陳男以15萬元交保。

▲▼牛樟芝大王吸金30億元案，前總經理陳圳忠。（圖／記者劉昌松攝）

▲珍菌堂前總經理陳圳忠。（圖／記者劉昌松攝）

劉威甫2017年間回台設立珍菌堂分公司，將中國的營運模式整套移植來台，以直銷方式經營，號稱在台灣招攬3萬名會員起初會員的投資確實都有獲利，但珍菌堂在2019年爆出疑似惡性倒閉、捲款落跑的情形，辦公據點也人去樓空，上百名投資人血本無歸，加上不甘心各損失上百萬元，於是向媒體爆料並向檢調舉發。

檢察官10月12日曾指揮調查局台北市調查處，並約談劉威甫和公司掛名負責人張桂銘、總經理莊立平等14人，檢察官當時複訊後，諭令劉、張以及莊等10名被告分別以20萬元到200萬元不等金額交保。

但隨著進一步調查，專案小組懷疑珍菌堂前登記負責人廖康程、前總經理陳圳忠、蔡姓榮譽董事等3人也涉嫌其中，陳男負責處理金流，相當於資金操盤手；檢方25日發動第2波約談，但蔡姓榮譽董事未到案，訊後諭令廖男以5萬元交保，陳男以15萬元交保，全案仍在調查當中。

ET快訊
好想長高！醫曝生長激素「2大分泌高峰」：這段時間入睡才有用
獨／開軍卡輾斃母女　上兵老母站解剖室外「雙手合十」求原諒
Netflix11月「下架106部」　新上架片單一次看
「爸爸今晚就會走了…」　小一妹1句話讓護理師心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂Call印度洋小島撈上億　遠傳女副理涉勾結業者「他百萬交保」

牛樟芝大王吸金30億3前高層被約談　資金操盤手15萬交保

竹科副理在小7深蹲偷拍同事裙底　他被炒竟辯：在抓寶可夢

快訊／2煞埋伏追砍新北男　血濺超商求援

快訊／「牛樟芝大王」吸金30億第2波約談　總經理15萬交保

快訊／狂打電話到印度洋小島海撈上億　遠傳爆女副理通外鬼

嘉義縣六腳死亡車禍！1男受困廂型車「搶救不治」　2女受傷急送醫

快訊／金門鐵皮倉庫大火！儲放「40輛機車」燒毀　焦黑骨架倒滿地

送中秋禮盒賄選　屏東村長候選人5萬交保、兄嫂遭羈押禁見

高雄男小吃部爆氣！一通電話叫4人砸店　警調監視器抓到「頭家」

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

家庭支柱「命喪軍卡輪下」　夫到場心碎：怎會沒看到

狂Call印度洋小島撈上億　遠傳女副理涉勾結業者「他百萬交保」

牛樟芝大王吸金30億3前高層被約談　資金操盤手15萬交保

竹科副理在小7深蹲偷拍同事裙底　他被炒竟辯：在抓寶可夢

快訊／2煞埋伏追砍新北男　血濺超商求援

快訊／「牛樟芝大王」吸金30億第2波約談　總經理15萬交保

快訊／狂打電話到印度洋小島海撈上億　遠傳爆女副理通外鬼

嘉義縣六腳死亡車禍！1男受困廂型車「搶救不治」　2女受傷急送醫

快訊／金門鐵皮倉庫大火！儲放「40輛機車」燒毀　焦黑骨架倒滿地

送中秋禮盒賄選　屏東村長候選人5萬交保、兄嫂遭羈押禁見

高雄男小吃部爆氣！一通電話叫4人砸店　警調監視器抓到「頭家」

洋基連13年打不進世界大賽　美媒獻策季後補強4大好選擇

狂Call印度洋小島撈上億　遠傳女副理涉勾結業者「他百萬交保」

路邊行李箱驚見裸女屍體！　疑老公性虐後勒殺棄屍

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光：已嚴重侵害權益

取消量體溫是對的！醫：抓到多少人？　用這招才王道

牛樟芝大王吸金30億3前高層被約談　資金操盤手15萬交保

竹科副理在小7深蹲偷拍同事裙底　他被炒竟辯：在抓寶可夢

超過60年沒洗澡！「世界上最髒的人」盥洗後病逝　享耆壽94歲

烏克蘭巴赫姆特遭俄軍攻擊　7名平民喪生

8款開架眉筆網推爆！百元初好入手　柔霧感、毛流感都畫得出來

貓被影印機嚇壞狂抖9下！　小手試探嚇到彈起媽笑翻

社會熱門新聞

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

獨／輾斃母女　上兵老母祈求原諒

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

三峽母女遭軍卡輾斃　肇事上兵嚇壞：對不起

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

「晚安小雞」廢棄私校遭毆！警傳喚多人到案

即／打電話到印度洋小島撈上億　遠傳爆女副理通外鬼

男童未入學外公急報案　意外掀家庭悲劇

三峽母女遭輾影片曝光　2人遭軍卡右前輪壓過雙亡

嘉義廂型車對撞小客車！1死2傷

一通電話叫4人！高雄「頭家」狠砸小吃部

新北男遭惡煞狠砍　中刀濺血

更多熱門

相關新聞

即／牛樟芝大王吸金　總經理15萬交保

即／牛樟芝大王吸金　總經理15萬交保

號稱「牛樟芝大王」的台商劉威甫，因涉嫌從2016年起，以推廣牛樟芝培植技術等名義，招攬會員吸金近30億元，台北地檢署12日發動首波搜索約談，劉威甫被依違反《銀行法》罪嫌以100萬元交保，全案主謀莊立平以200萬元交保後，專案小組懷疑珍菌堂生物科技公司前廖姓登記負責人、陳姓總經理及蔡姓榮譽董事等3人也涉嫌其中，25日發動第2波約談3人到案，廖男先獲諭令5萬元交保，陳姓總經理稍晚15萬元交保。

涉吸金上億　基泰董座搭特斯拉回家

涉吸金上億　基泰董座搭特斯拉回家

即／涉吸金上億　基泰董座陳世銘200萬交保

即／涉吸金上億　基泰董座陳世銘200萬交保

即／涉吸金上億遭　基泰董座約談到案

即／涉吸金上億遭　基泰董座約談到案

代操詐11億　知名期貨營業員收押

代操詐11億　知名期貨營業員收押

關鍵字：

台北地檢署銀行法

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

NIKE「官網快閃特賣」超殺5折

AV女優愛澤乃亞香港賣淫遭判入獄

醫曝「生長激素2大分泌高峰」　睡對時間超重要！

「耳朵有1情況」恐是失智前兆！變得愛生氣、發呆要小心

獨／輾斃母女　上兵老母祈求原諒

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

更多

最夯影音

更多
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面