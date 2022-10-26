牛樟芝大王吸金30億3前高層被約談　資金操盤手15萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

有「牛樟芝大王」之稱的台商劉威甫，因涉嫌違法吸金將近30億元，日前被台北地檢署依違反《銀行法》罪嫌諭令100萬元交保。北檢持續追查，發現全案主謀是珍菌堂台灣分公司總經理莊立平，珍菌堂前總經理陳圳忠則是資金操盤手，昨日（25日）發動第2波約談，訊後諭令陳男以15萬元交保。

▲珍菌堂前總經理陳圳忠。（圖／記者劉昌松攝）

劉威甫2017年間回台設立珍菌堂分公司，將中國的營運模式整套移植來台，以直銷方式經營，號稱在台灣招攬3萬名會員起初會員的投資確實都有獲利，但珍菌堂在2019年爆出疑似惡性倒閉、捲款落跑的情形，辦公據點也人去樓空，上百名投資人血本無歸，加上不甘心各損失上百萬元，於是向媒體爆料並向檢調舉發。

檢察官10月12日曾指揮調查局台北市調查處，並約談劉威甫和公司掛名負責人張桂銘、總經理莊立平等14人，檢察官當時複訊後，諭令劉、張以及莊等10名被告分別以20萬元到200萬元不等金額交保。

但隨著進一步調查，專案小組懷疑珍菌堂前登記負責人廖康程、前總經理陳圳忠、蔡姓榮譽董事等3人也涉嫌其中，陳男負責處理金流，相當於資金操盤手；檢方25日發動第2波約談，但蔡姓榮譽董事未到案，訊後諭令廖男以5萬元交保，陳男以15萬元交保，全案仍在調查當中。