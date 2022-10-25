快訊／本土+39148、死亡+42！　9歲童重症「同時爆3病」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增39148例本土個案，連續6天跌破4萬；另增55例境外移入，確診個案中新增42例死亡；另新增通報重症中又有一起兒童，為1名9歲男童，出現症狀兩天後陰轉陽，而且除新冠之外，同時有氣喘與肺炎鏈球菌感染，3病齊發，一度送加護病房治療。

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今日公布國內新增39148例本土個案，和上週同日相較下降12.7%；至於縣市分布方面，以新北市6582例最多，接著依序是台中市5317例、高雄市4811例、台北市3723例、台南市3670例、桃園市3403例。今日也新增通報53例中重症，當中有22例中症、31例重症。

▲10/25新增病例。（圖／指揮中心提供）



死亡個案皆為50歲以上，多有慢性疾病，重症個案方面，新增一起兒童重症。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是一名9歲男童，曾經接種2劑疫苗，無慢性病史。10/13陸續有發燒、咳嗽、喉嚨痛，當天診所快篩陰性，但10/15因突發呼吸困難、嘴唇四肢發紫至急診，檢查有缺氧及意識變差，新冠快篩轉陽，診斷氣喘發作及新冠病毒感染，插管使用呼吸器轉入加護病房，給予支氣管擴張劑、類固醇、瑞德西韋、抗生素等藥物治療。

羅一鈞指出，個案住院新冠PCR陽性，Ct值15，檢驗尿液中肺炎鏈球菌抗原陽性，經過治療病況好轉，10/16拔管、移除呼吸器，10/20出院，後續會在氣喘過敏風濕科繼續追蹤。

▲10/25本土中重症病例分析。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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