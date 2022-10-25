9歲童呼吸困難、嘴唇四肢發紫「陰轉陽」　新冠、肺鏈雙重感染+氣喘

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增1起兒童重症，是一名9歲男童，出現症狀當天快篩陰性，2天後因為呼吸困難、嘴唇四肢發紫至急診，檢驗新冠陰轉陽，除新冠之外，還確認氣喘與肺炎鏈球菌感染，同時出現3疾病，一度送加護病房治療。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明特殊中重症病例。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今(25)日公布國內新增39148例本土個案，另增55例境外移入，確診個案中新增42例死亡。今日也新增通報53例中重症，當中有22例中症、31例重症，且重症個案中新增一起兒童案例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是一名9歲男童，曾經接種2劑疫苗，無慢性病史，過去也沒有氣喘史。10/13陸續有發燒、咳嗽、喉嚨痛，當天診所快篩陰性，但10/15因突發呼吸困難、嘴唇四肢發紫至急診，檢查有缺氧及意識變差，新冠快篩轉陽，診斷氣喘發作及新冠病毒感染，插管使用呼吸器轉入加護病房，給予支氣管擴張劑、類固醇、瑞德西韋、抗生素等藥物治療。

羅一鈞指出，個案住院新冠PCR陽性，Ct值15，檢驗尿液中肺炎鏈球菌抗原陽性，經過治療病況好轉，10/16拔管、移除呼吸器，10/20出院，後續會在氣喘過敏風濕科繼續追蹤。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共254例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、164例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲10/25本土中重症病例分析。（圖／指揮中心提供）



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