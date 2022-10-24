長榮航空機票0元！線上旅展今起開跑　達人曝「飛這3地」最划算

▲長榮航空線上旅展開跑。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

國際台北秋季旅展將於下月登場，各家旅行社及航空公司均祭出超殺優惠，吸引民眾解封後出遊旅行。部落客「虎咪走天涯」表示，長榮航空旅展推出「0元機票」特價優惠，包括澳門、宿霧、馬尼拉等地，旅客只需支付燃油附加稅及機場稅約1945元，票價創下歷史新低。

虎咪走天涯在臉書粉專表示，「長榮航空旅展特價0元機票，已無法再更低價，包括像是澳門、宿霧或馬尼拉，大家會看到票價還是1千多，那是因為不管機票票價是多少，本來就會有燃油附加稅及機場稅要付，所以現在這些點你看到的 1945 元的票價已經史低」。

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長榮航空表示，今（24）日起至11月27日24:00止，將於官網推出「2022長榮航空線上旅展」（www.promotions.com.tw/eva_itf/），明年3月31日前出發的航班優惠最高可省將近萬元。

長榮航空指出，旅展祭出各式優惠，國人最喜愛的桃園-成田最低未稅價只要11,096元起，適合悠閒度假的台北-宿霧航線未稅最低價只要5,924元起，台北-維也納直飛航線未稅價23,905元起，台北-布里斯本航線未稅價也只要20,748元起。

此次線上旅展也特別於10月24日至11月7日期間，在LINE線上舉辦小遊戲，參加活動的民眾有機會獲得最高NT$500元專屬折扣碼，可立即於長榮航空線上旅展期間購票折抵使用。邀請好友一同加入長榮航空官方LINE帳號，另有機會抽中LINE POINTS最高500點。

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