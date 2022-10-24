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海地黑幫「封鎖港口」治安敗壞！　日本宣布暫關閉大使館

▲▼海地黑幫「G9家族」領袖謝里其耶（Jimmy Chérizier）控制太子港碼頭，導致當地燃料短缺，聯合國安理會對其祭出制裁。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地黑幫「G9家族」領袖謝里其耶。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

海地前總統摩依士（Jovenel Moise）去年遇刺身亡後，海地政局陷入混亂，當地黑幫不滿新上任的總統，直接封鎖首都太子港的貨運碼頭，導致燃料短缺、出現水荒，甚至還有霍亂疫情，這也讓日本政府宣布暫時關閉大使館。

根據《路透社》報導，日本外務省24日宣布，由於海地安全和人道主義局勢不斷惡化，因此暫時關閉駐海地大使館，並呼籲公民不要前往當地，而已在海地的公民也應該迅速離境。外務省官員透露，目前還不清楚何時會重啟大使館。

▲▼海地黑幫「G9家族」領袖謝里其耶（Jimmy Chérizier）控制太子港碼頭，導致當地燃料短缺，聯合國安理會對其祭出制裁。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼謝里其耶控制太子港碼頭，導致當地燃料短缺，出現嚴重人道主義災難。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼海地黑幫「G9家族」領袖謝里其耶（Jimmy Chérizier）控制太子港碼頭，導致當地燃料短缺，聯合國安理會對其祭出制裁。（圖／達志影像／美聯社）

摩依士去年遇刺身亡後，海地政局陷入混亂，當地黑幫「G9家族」因為不滿現任總理亨利（Ariel Henry），所以就直接封鎖太子港得貨運碼頭維勒克斯（Varreux），導致當地出現嚴重燃料短缺，迫使醫院縮減醫療服務，且當地同時還出現水荒問題，霍亂疫情也持續蔓延，造成嚴重人道主義災難。 

綽號「烤肉」（Barbecue）的黑幫領袖謝里其耶（Jimmy Chérizier）表示，他們封鎖港口的目的是為了抗議政府削減燃料補貼，只要亨利下台，也保證不逮捕他與同夥，就會重新解放港口。

不過，謝里其耶雖自栩站在人民這一邊，但他的黑幫卻涉及多項海地的襲擊案件，甚至造成至少71人死亡、400多棟房屋被燒毀，還有許多婦女遭性侵。

聯合國安理會21日一致通過一項決議，針對「威脅海地和平、安全或穩定的個人或團體」祭出資產凍結、旅行禁令和武器禁運等制裁措施，而謝里其耶就是第一個被制裁的對象。

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