北韓完成「第7次核試驗」準備！　南韓喊話：只要停止願金援

▲南韓總統尹錫悅表示，北韓已經準備好進行第7次核試驗。（圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅25日於國會表示，根據判斷，北韓已經完成第7次核試驗的準備。尹錫悅強調，北韓近日以史無前例的高頻率持續進行飛彈試射等挑釁行為，違反聯合國安理會的決議，同時也是對國際社會的正面挑戰。他表示，北韓將核武攻擊南韓合法化，並提高導彈試射頻率，金正恩作為軍隊統帥，很有可能下令進行第7次核試驗。

根據《朝鮮日報》報導，尹錫悅25日在《2022年度預算案施政演說》中提到，北韓可能已經完成第7次核試驗的事前準備。他表示，「目前的國防現況非常危險，為了韓國人民能夠安心享受日常，政府將通過韓美聯合防衛以及韓美日的安全合作，以壓倒性的力量抑制北韓。」

尹錫悅雖強調會加強與美國、日本間的合作，但是並沒有提及北韓如果真的實施第7次核試驗的具體應對措施。南韓政府已決定在北韓實施核試驗時，廢除兩韓2018年文再寅執政時期簽署的《919南北韓軍事協議》，並將美國的核保護傘提高至共有核武器（核共享）的標準。

尹錫悅表示，如果北韓願意做出無核化的決策，並重新展開對話，南韓政府將會與就任致詞、815賀詞中提到的一樣，通過「大膽的構想」，提供政治、經濟援助。