王毅破格晉升政治局委員！　日媒：「戰狼外交」恐讓台海局勢更緊張

▲中國外交部長王毅晉升中央政治局委員。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中共二十大昨（23）日正式閉幕，中國外交部長兼國務委員王毅一如外界預期晉升中央政治局委員，未來可望接任中央外事辦主任。對此，日媒引述專家分析，認為隨著69歲的王毅晉升政治局委員，將代表著未來台海緊張情勢升溫，因為過去他曾引領「戰狼外交」，深獲習近平的信任。

根據日媒《日本經濟新聞》，現年72歲的中央外事辦主任楊潔篪並不在二十屆中央委員名單內，取而代之的是王毅進入中央政治局，這代表著王毅未來很有可能接替楊潔篪中央外事辦主任的位置，成為中國外交政策執行上的頭號人物。

報導分析，「針對不服從中國主張的國家，王毅透過具高壓性質的舉動，體現出何為『戰狼外交』，深獲習近平主席的信任。67歲的中央書記處書記王滬寧建構出『戰狼外交』理論，而王毅則實踐了王滬寧的理論。在習近平掌權的第3任，2名王氏（王毅、王滬寧）的留任，顯示出中國極有可能維持強硬的外交政策。」

報導還指出，王毅今年9月出訪紐約參加聯合國大會時，曾就台海議題向美國強烈達北京當局的立場，「任何阻礙兩岸統一決心者，都將被『歷史巨輪碾碎』」，該段談話顯示出未來王毅恐怕會讓台海緊張情勢升溫。

《朝日新聞》也分析，69歲的王毅本該按慣例屆齡退休，沒想到卻打破慣例繼續留任，「習近平主席未來的目標在於實現社會主義現代化強國，因此體制恐怕難以出現其他不同的聲音，在面對台灣問題、美中對立等議題時恐將繼續以強硬的姿態應對。未來中國在與日本、國際社會之間的矛盾恐將加深。」

日本防衛研究所主任研究關山口信治接受日媒《每日新聞》採訪時研判，「習近平等領導班子吳儀會持續對台灣採取施加高壓路線，不過基於現實層面問題，恐難以在短時間內立即武力入侵台灣。」

據悉，王毅曾於2008年至2013年擔任國台辦主任，對於台灣事務與兩岸關係十分了解，當時他對台工作身段尚屬柔軟，結識許多台灣政商人士，2013年晉升外交部長後風格轉趨強硬，甚至吹響了「戰狼外交」，2018年再升任為國務委員兼外交部長。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》