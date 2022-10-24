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快訊／關指部4人拍抖音「全數汰除」　邱國正：不能指望阿兵哥自愛

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

有國軍在營區寢室跳舞、抽電子煙拍攝成抖音（中國海外版正式名稱實為「TikToK」，下皆稱抖音）影片，經國軍調查，證實為關渡地區指揮部4名士兵違規使用電子產品，會依過犯情節分別核予記過或申誡的處分。不過，聯六通資次長盧建中今（24日）透露該4人是採全數汰除；而國防部長邱國正則說，不能指望阿兵哥怎麼自愛。

邱國正24日赴立法院外交國防委員會備詢，立委何志偉就國軍違紀使用抖音質詢邱。何志偉問，對於第一線官兵有無在營區內使用抖音有無信心？邱國正回應，只能說要強烈防範，日前有幾張照片PO到抖音，國軍也知道事態嚴重，但不能指望阿兵哥怎麼自愛， 所以他要求幹部針對內部管理得持續要求。

▲何志偉展示國軍拍攝抖音截圖。（圖／記者蘇晏男攝）

▲何志偉展示國軍拍攝抖音截圖。（圖／記者蘇晏男攝）

何志偉提及，兩年前他就官兵使用AB機狀況就教過國防部，當時得到通盤研議的回應，但兩年過去了，還有人玩抖音、用AB機亂拍。接著，何志偉也向邱國正展示國軍拍攝抖音的截圖，指出其中還有部隊長官跟拍攝者互動。

盧建中上備詢台回應，左邊這張是歸零射擊靶紙，外面可購買，初判是學生在全民國防射擊時所拍攝，右邊那張確實違紀，會再檢討。盧建中也表示，國軍對於資安態度採最高標準，且零容忍。

針對何志偉109年提出的主決議，盧建中指出，國軍調整了相關政策、入伍切結、獎懲等，並且購買92部無限偵測器，都配發到司令部、指揮部、學校、旅級單位，採無預警、有預警方式進行，今年已經偵測到31件違規，整體下降率，也從去年同時期近300件，目前已降到200多件。

盧建中也說，這些偵測器偵測距離100公尺，在沒有任何阻礙物限制下，可以偵測到這範圍內所有Wi-Fi、熱點、藍芽；罰則部分，從申誡到記過依（拍攝）地點都有不同。

對於何志偉要求直接禁假作為懲處，盧建中回應，如果違反內部管理且有辱軍譽，會採最高標準，也就是汰除方式來汰除。盧建中也透露，關指部事件的4員是採全數汰除。

何志偉繼續問「我認為禁假是他們也很怕的，你說最高標準，每一件都最高標準嗎？每一件都直接汰除嗎？」盧建中說，禁假跟罰薪資都是在懲罰相關標準裡，義務役同樣會懲處禁假及相關罰則，按情節懲處。

▼關指部士兵在營區違紀抽電子煙熱舞上傳抖音。（圖／讀者提供）

▲阿兵哥在營區抽電子菸熱舞上傳TikTok。（圖／讀者提供）

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