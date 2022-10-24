張又俠、何衛東任中共軍委副主席　邱國正：對台戰略比較強硬

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共昨舉行「一中全會」，選出中央總書記、政治局常委、中央軍委等。國防部長邱國正今（24日）表示，張又俠、何衛東擔任軍委會副主席，對台戰略會比較強硬一點，國軍在戰略上也會有所調整；至於是否擔心任內爆發戰爭，邱國正說，從來沒擔憂過，也沒什麼好擔憂的，面臨到了，就克盡職責。

邱國正24日赴立法院外交國防委員會備詢。國民黨立委江啟臣質詢詢問張又俠、何衛東擔任軍委會副主席，對台戰略為何？邱國正坦言，會比較硬一點。江啟臣再問，國安局長陳明通說最快2023年中共「以戰逼談」，國防部有無準備？邱國正回應，國軍備戰不分年份，隨時準備戰備，且一年比一年強化。

而在委員會召開前，邱國正也接受媒體訪問。對於此次中共領導班子由「習家軍」組成，怎麼看這布局對台備戰的影響？邱國正說，中共20大人事布局方面有7位軍委，除軍委主席由習近平兼任外，從年齡來看，張又俠1950年出生年紀比較大，其他都1955年以後出生，年紀方面年輕化；從軍種來看，都是陸軍、海軍及火箭軍，且每人背景不管是航天、科技，都有很深的底子，尤其一般成員都是經過基層歷練上來的，這樣子的培養、年齡層又低，可以用很久，可以看出來有所準備。

但邱國正認為，國防方面工作有延續性，（中共）必然會挑整，但是有幅度、有時間，國軍不會因時間冗長就拖延；對國軍來講，就是保持備戰，也會注意（中共）怎麼挑整，畢竟人事是我方策略調整的依據之一，雖不是完全，但是很好的參考，這方面國軍會有所因應。

針對規劃圍台軍演的何衛東擔任軍委副主席，會否認為將加劇台海情勢？邱國正表示，何衛東從其他戰區調整到東部戰區歷練，其他很多幹部也都如此，比如林向陽，基層底子打蠻厚的；不過，中共人員布局有調整，我方也不會大幅度改變，而是會循序漸進。邱強調，國軍會有因應方法，不是中共怎麼調，我方就怎麼變，國防政策都有一定脈絡，還是要穩紮穩打。

至於習近平將增加核威懾實力，國軍有無掌握？邱國正指出，會持續密切注意，蒐集到情報就及早處理、研判，再分配到某個層級加以運用，讓未來建軍方向有細部調整。

媒體追問是否會擔心戰爭在任內一觸即發？邱國正回應，從來沒擔憂過，他一直從軍校開始就做這個準備，沒什麼好擔憂的，面臨到了，就克盡職責。