iOS 16.1更新出爐！「即時動態」動態島、鎖定螢幕可用

▲iOS 16.1可使用即時動態功能。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

經過一個多月的測試，蘋果向大眾發布 iOS 16.1，為iOS 16操作系統添加了重要的新功能，並首次推出了iPadOS 16版本。iOS 16.1 添加了 ‌iOS 16‌ 延遲更新的功能，此外還調整一些現有功能和界面選項。

iCloud 共享照片庫：借助 ‌iCloud‌ 共享照片庫，共有 6 個人可以共享一個照片庫，從而更輕鬆地在朋友和家人之間分享照片。每個 iCloud 共享照片庫的成員都可以添加、編輯、收藏、添加和刪除照片，並且用戶可以擁有一個個人照片庫和一個共享照片庫。

即時動態更新：鎖定螢幕和動態島功能「即時動態」已在 iOS 16.1 中推出，即時動態是一種新的通知類型，可實時關注某些事情，例如即將到來的 Uber、航班、體育比賽等。

除此之外，還有錢包密鑰共享、鎖定螢幕、主螢幕自定義、iPhone 上的 Apple Fitness+更新、清潔能源充電、小型機型添加狀態欄中的電池百分比等更新。

除此之外，iOS 16.1 更新包括許多錯誤修復，修復已刪除的對話可能會出現在訊息的對話列表中，‌螢幕上方觸控功能無法使用動態島的問題、使用 VPN 應用時CarPlay可能無法連接。