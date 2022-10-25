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屏東慘案最新傷勢曝！死者妻遭西瓜刀斷指接不回　兇嫌進加護病房

▲▼屏東兇殺案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲屏東兇殺案，兇手吳男性命垂危，另外鍾妻遭砍斷的左手拇指無法接回，鍾的兒子也在手術中。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、劉人豪／屏東報導

屏東吳姓男子疑因不滿鄰居鍾男噴農藥，將他的吉利果樹跟荔枝樹毒死，24日持西瓜刀前往鍾男家理論，砍殺鍾男夫妻及兒子，鍾男當場死亡，吳男自己則腸子外露被送醫；3名傷者最新的情況是：鍾姓母子都沒有生命危險，吳男在加護病房，仍有生命危險。

屏東佳冬鄉24日發生1死3傷命案，吳嫌因懷疑吉利果樹跟荔枝樹被鍾男噴農藥導致枯萎死亡，24日前往鍾男家理論，起口角後持西瓜刀逞兇，鍾男頸動脈被砍中身亡，妻子斷指、兒子受傷，吳嫌犯案後逃離現場返家，在家的吳男母親看到兒子腹部滿是血，捧著自己肚腸返家倒在地上，嚇得不知所措。

枋寮分局表示，受傷的嫌犯經過一晚的開刀搶救，目前在加護病房救治中，仍有生命危險；鍾妻則在下午開完刀，斷的左手拇指無法接回，鍾兒則在手術中，鍾姓母子都沒有生命危險，兩人的傷勢多集中在雙手，研判是搶奪刀子時受傷。鍾姓死者則將在明天上午會同法醫進行複驗。

據了解，初步判斷鍾男致命傷在頸動脈一刀斃命，明天將解剖確定死因；吳嫌還在加護病房觀察，無法製作筆錄，至於他腹部的傷勢是否為雙方奪刀過程引發，仍待進一步釐清。

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