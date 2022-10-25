佳冬鄉1死3傷慘案震驚鄉親　鄰居曝兇嫌酒後會「盧小小」

▲吳姓兇嫌不滿荔枝樹疑似遭鄰居毒死，憤而行兇。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣佳冬鄉昨（24）日晚間驚傳兇殺命案，吳姓男子（51歲）疑似不滿鄰居鍾姓男子（56歲）噴農藥毒死他的兩棵樹，竟持刀到鍾男家砍殺鍾男夫妻及兒子，吳男自己也腸子外露受重傷搶救中；鄰居透露，吳男單身和母親一起居住，以打零工為生，平常見到鄰居也會點頭打招呼，但喝完酒後的確會「盧小小」。

發生一死三傷命案的佳冬鄉塭豐村是一個純樸的鄉下小漁村，附近幾乎都是養殖魚塭，人口數也不多，因此發生如此驚人的命案，驚動整個小漁村。

▲警方在命案現場採證。（圖／記者陳宏瑞攝）

行兇的吳姓嫌犯和鍾姓死者住家相距僅約50公尺，兩人的果園還相鄰，也因此吳男認為自家果園兩棵果樹疑似遭鍾男噴農藥毒死，進而引發兩人口角衝突，甚至引爆殺機。

由於塭豐村幾乎家家戶戶都是認識的鄰居，鄰居對命案原因不願多加揣測，但據了解，吳姓兇嫌目前單身，和母親住在透天厝裡，吳媽媽偶爾撿拾一些廢鐵變賣，吳男則沒有固定工作，偶爾接一些零工為生，由於鍾姓死者住家也是小型鐵工廠，兩人是否因此結識還需要進一步釐清。

鄰居透露，吳男平日見到他們也會點頭打招呼，但沒有太熱情的互動，只知道他偶爾在喝酒後會脾氣比較大一點，有時也聽到他會大小聲，但不清楚到底為了什麼事，對於吳男犯下殺人案只覺得不可思議。