「波波牙醫」引藍白圍剿　她曝原始提案抱屈：陳時中被惡意陷害

▲管碧玲批評用「波波牙醫」打陳時中是惡意的陷害。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

記者呂晏慈／台北報導

今年5月《醫師法》修法附帶決議，欲讓赴波蘭、西班牙等學醫的牙醫師（簡稱波波牙醫），返台可免學歷甄試及開放實習名額，引發牙醫界反彈。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安、無黨籍台北市長候選人黃珊珊接連發言批評，不過，民進黨台北市長候選人陳時中政策小組召集人管碧玲25日表示，該提案原本是國民黨立委曾銘宗所提，蔣萬安完全懂法案審查及用詞差異，卻惡意陷害陳時中，至於黃珊珊若是知道自己的「政治導師」蔡壁如也同意最後的決議，也是惡意。

蔣萬安今天表示，他同樣反對7項附帶決議，希望時任衛福部長的陳時中別忽略未來台灣的醫療品質，讓外界覺得陳好像站在同僚利益的立場；黃珊珊日前也批評陳時中表示，怎麼一個人，好漢做事不敢當，而且這是民進黨立委的提案，不是今天這樣，明天可以那樣。

不過，管碧玲今天晚間透過臉書貼出一份國民黨立委曾銘宗提案，以及修改過的附帶決議內容，上面分別有國民黨立委林為洲、張育美、民眾黨前立委蔡壁如、民進黨團柯建銘等人的簽名。她表示，這張圖徹底揭穿蔣萬安、黃珊珊的惡意，拿「波波牙醫」的議題猛打陳時中，完全是惡意的陷害。

管碧玲表示，這個朝野協商的決議是3黨黨鞭連署的共識決，蔣萬安和黃珊珊把所有政黨的共識決，抹黑到陳時中的身上，完全無視於自己的政黨和政治導師的政黨，也同意這樣的結論，心中的惡意昭然若揭；針對牙醫留學生實習的問題，最嚴重的提案就是曾銘宗所提，其要求行政機關要在兩年內，「應」完全解決「波波牙醫」實習的問題，且該提案是唯一有拘束力的提案，曾才是要被追究的對象，反而其他提案都是用「建請」、「研議」、「研擬」、「僅速」、「合理的方案」這種模糊的字眼在書寫。

管碧玲直言，曾銘宗的原始提案被修掉了，曾銘宗自己最後也同意，從朝野協商的結論看得出來，「應」字案，被改成「建請案」，完全沒有拘束力了。她批評，「我要問黃珊珊，妳是不懂？還是惡意？如果妳知道妳的政治導師的政黨，也同意最後的決議，妳還把賴惠員委員抓出來打，還加入這個假議題的政治操作，妳就是惡意！如果妳完全看不懂立法院的這些程序代表的意義，妳就是阿中說的：妳根本不懂？」

至於蔣萬安，管碧玲再指，「不必懷疑，就是惡意」，在審《醫師法》修法的時候，蔣萬安正在隔離，視訊質詢時一個字都沒有提到替牙醫師講話的事，審法案跟附帶決議的時候，也沒有再上線，等於不在線上、沒有關心，直到10月4日才發文給衛福部表態，「他完全了解完全懂，沒想到卻製造恐慌，還惡意陷害陳時中，完全不談事實的真相。」

管碧玲強調，對於「波波」的問題，陳時中是把關的人，是提出《醫師法》修正案把關的部長，審法案的時候，這個氛圍是衛福部被立法委員威脅，威脅的過程都有錄影，事實俱在，衛福部是「被威脅」的一方，民進黨團是苦口婆心「搓掉」提案的一方，白白布要染到黑，這不只是惡意，其實是幾乎算是惡毒了，「現在，威脅的委員、提案的委員都躲起來，讓陳時中無辜被打，讓他們黨的候選人，狠狠的修理陳時中，好漢做事不敢當，阿中就這樣被踐踏了！」