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「水路神仙」吃蝦當宵夜瞬間死亡　解剖驚見「這巧合」奪他命

▲▼彰化一鄭姓男子將安眠藥和毒品混用，在吃蝦子時瞬間暴斃身亡，被朋友丟包在田中消防分隊門口。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化一鄭姓男子將安眠藥和毒品混用，在吃蝦子時瞬間暴斃身亡，被朋友丟包在田中消防分隊門口。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化一鄭姓男子到卓姓友人住處，當著他的面施打海洛因，又吃下卓男給他的蝦子當宵夜後，突然倒地不起。卓男大驚，將已死亡的鄭男搬上車，行經田中消防分隊時，將鄭男丟包在大門口，即開車離去，隨後鄭男的屍體被民眾發現通報，警方調閱監視器查到卓男，依遺棄屍體罪起訴，不過彰化地院審理後，認為卓男當時仍嘗試打電話求救，顯然並不知道朋友已死亡，判他無罪，另幫助施用毒品則判刑2月，可易科罰金6萬元。全案還可上訴。

判決書指出，卓男於去年12月11日開車載鄭姓朋友去買打海洛因的注射針筒，並在晚間11時許，載鄭男到姨丈位於田中鎮的住處，鄭男就當著卓男的面施打毒品，也有服用精神用藥，隨後又吃了卓男從廚房拿來的蝦子，突然毒品和藥物加乘作用，呼吸衰竭倒地死亡。

卓男嘗試急救10幾分，見鄭男都未轉醒，請同居女友一同將鄭男抬到副駕駛座，想將鄭男送往醫院，於凌晨26分行經田中消防分隊前時，突然將車迴轉停在門口，直接把鄭男搬下車，放在消防分隊門口路邊。直到50分鐘後，路過民眾發現消防隊門口有人倒地，通報附近巡邏員警，將鄭男緊急送醫，但鄭男早就沒有生命跡象，警方後來調閱路邊監視器，循線查獲卓男。

經法醫解剖，發現鄭男左右肺部皆有局部鬱血，和毒品及安眠藥物混用，產生加乘作用有關，易抑制呼吸作用，鄭男氣管、咽喉則發現未咀嚼的蝦，未咀嚼卻也未吐出，推斷他吃下時瞬間死亡，據此推斷鄭男吃蝦時瞬間呼吸衰竭死亡，被卓男丟包時已無性命。

檢察官認為，卓男當時已知道鄭男已死亡，因考慮到自己還有殘刑，畏懼之下才萌生遺棄屍體之意，依遺棄屍體罪起訴他。

全案審理時，卓男則堅決否認遺棄屍體，表示鄭男倒地後，他還刺他指甲縫、壓他胸口，鄭男一度醒來又暈過去，他想開車載他去醫院，途經消防分隊就將人搬下車求援，但消防隊沒有人回應，他有打119請人來急救，以為這樣就可以了，所以才離開。

法官查看路口監視器，卓男將癱軟的鄭男拖下車，一邊呼叫他的名字，一邊說「怎麼會這樣」，也有走到消防隊大門往內探看，但並未走進去，之後便開車離開，也確實有撥打2通電話，並在通話中表示「很擔心」，也並未遮掩他開車載鄭男、鄭男有施打毒品等事實，顯示他主觀上仍認為鄭男未死亡，才向消防單位求援，其救助行為雖不「完美」，但重點在於卓男將鄭男放在消防隊門口時，並無法認定他知道鄭男已死亡，因而判他無罪，另卓男幫助施用毒品則判刑2月，可易科罰金6萬元。

據指出，毒品施用者透過針筒將毒品直接打進血管，施用效果最快，因此有「走水路」和「水路神仙」之稱。

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