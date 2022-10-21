抽線大廠仙宗興業詐15億！董座夫妻擁「愛馬仕山」　涉3罪遭起訴

▲檢方在仙宗興業負責人住家搜出大批愛馬仕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

位於台南的抽線廠仙宗興業去年驚傳財務危機，資金缺口外傳達20餘億元，螺絲產業鏈受衝擊，檢、調介入調查後發現，仙宗興業董事長王俊雄涉嫌向銀行詐貸，及詐欺上下游廠商約15億元，檢、調專案小組6月前往王俊雄住家搜索，搜出槍枝、子彈還有堆積成山的愛馬仕包包，並約談王俊雄和張姓妻子等8人到案，橋頭地檢署今（21）日偵結，將王俊雄、張姓妻子等5人依違反銀行法、槍砲、恐嚇等罪嫌提起公訴。

檢、警調查，仙宗興業從2020年9月起，就以高於市價的價格，向上游廠商購買盤元，或是佯稱有多餘產能可代工生產線材等方式，詐得盤元變賣，再以低於市價的價格佯稱要販售線材給下游廠商詐得貨款，初估共詐騙了3億元。

▲檢方搜出槍枝和子彈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，王俊雄和張姓妻子在2020年12月間，又以公司簽訂1億3500萬元的交易假合約，向多家銀行聲請信用狀貸款，再以折讓及檢具不實商業發票等方式，詐得貸款4億47 00多萬元。

橋頭地檢署今年6月27日指揮高雄市調處、高市刑大等單位，前往王俊雄住家搜索，搜出槍枝、子彈還有堆積成山的愛馬仕包包等證物，並約談王俊雄和張姓妻子等8人到案。

檢方偵查後，以王俊雄和張姓妻子涉犯槍砲彈藥管制條例、銀行法、詐欺等罪嫌，有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

除王俊雄和張姓妻子外，檢方後續傳喚仙宗鋼鐵洪姓會計、林姓、許姓詐騙同夥等人到案，經過清查初步認定詐騙的金額將近15億元，檢察官經過近4個月的調查偵辦，在今日將王俊雄等5人，以涉嫌詐欺及違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，提起公訴。