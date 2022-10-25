陳時中競總曝「一則手諭證據」　揭台北市政府淪黃珊珊競總

▲吳思瑤今天上午舉行記者會。（圖／陳時中競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤25日質疑，台北市城市博覽會斥資1億694萬舉辦，12天僅來了10.5萬人次，遠遜鄰近的基隆市城市博覽會，黃珊珊更憑著「一則手諭」，規避監督跟議會把關，根本是想當女王，用聖旨、手諭踐踏了民主法治國家的財政紀律。

陳時中競選總部今天上午舉行「柯市府財政紀律崩壞，黃珊珊手諭辦城博」記者會，吳思瑤、發言人陳品潔、台北市議員吳沛憶、簡舒培等人與會。

吳思瑤表示，台北市長柯文哲與副市長黃珊珊無視市府財政紀律，動用第二預備金，更挪用各局處預算，竟只憑黃珊珊一則手諭即「由上而下」、規避議會監督來舉辦「2022台北城市博覽會」，呼籲台北市要照規矩、循程序，不能成為台灣的法外之地，要向台北市民道歉。

吳思瑤指出，整個台北市政府都是黃珊珊的競選總部，這不是帶風向，也不是惡意攻擊，而是一再被驗證的事實，台北市城博僅僅靠著黃珊珊一紙手諭，規避監督跟議會把關，更違反行政中立。她批評，柯文哲是在當皇帝，黃珊珊想當女王，用聖旨、手諭踐踏了民主法治國家的財政紀律。

▲陳時中競總公布政風處文件，質疑北市府淪黃珊珊競總。（圖／陳時中競辦提供）

台北市議員吳沛憶補充，台北城博預算從來沒有送到市議會給議員檢視，動用的二備金市府又說只有4900萬因此免送議會，所以連二備金的使用，議員也從來沒看過，直到台北市政府政風處的調查報告出來，他們才知道台北市城博總金額高達上億元，不只是挪用15個局處的預算，動用了第一跟第二預備金，甚至使用了捷運萬大線的特別預算。

台北市議員簡舒培質疑，台北城博會全部用第一及第二預備金，甚至挪用各單位的業務預算，請問這就是柯文哲的財政紀律嗎？柯文哲竟然還在議會上說「這是依法迴避監督」。她痛批，一紙手諭就能動用900萬，甚至之後到上億元的預算，這根本沒有財政紀律，這一億多的預算，參觀的人又那麼少，根本是「柯文哲的畢業典禮，黃珊珊的紅地毯」，憑什麼要人民給掌聲？