出獄前4天…再吞刑期5年半　張淑晶抗議檢方太故意被打臉

▲張淑晶（中）。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「惡房東」坑騙弱勢房客的新北女子張淑晶，因犯偽造文書罪被判刑8月定讞，去年10月被檢警拘提後發監執行，表定今年4月19日出獄，但最高法院在4月初將她另對房客與親友共56人誣告等罪判刑5年6月定讞，新北地檢署趕在張女出獄前4天，做好執行指揮書送到獄中讓她簽收接續服刑，張女不爽檢方故意不讓她出監，向新北地院聲明異議，但被駁回，可抗告。

法官裁定理由指出，《刑事訴訟法》規定，檢察官於必要時，在刑案判決定讞後、法院卷宗還沒移交前，可先指揮執行被告所受刑罰，張女是在4月7日被最高法院駁回上訴、判刑5年6月定讞，應由當初起訴的新北檢執行，新北檢雖在收到卷宗前，4月15日就做好指揮書並送進監獄讓張女簽收，過程於法有據。

張淑晶（52歲）被控2013年起利用租約陷阱或不平等條款，坑騙多名套房房客，衍生許多官司，2014年間，她承租3樓透天厝擅自隔間成套房出租，與屋主發生糾紛，她偽造3份租約阻撓屋主聲請法院點交，後來被識破，被依使公務員登載不實罪判刑8月定讞。

檢警去年（2021年）10月20日拘提沒依通知準時報到的張淑晶，驗明正身立刻發監執行，先送到台北女子看守所等候安排囚車，同年27日送進桃園女子監獄服刑，張女聲請法院提審想脫身沒成功，表定今年（2022年）4月19日執行期滿。

不過張淑晶2015年因對房客與親友共56人濫告索賠，一、二審都依14個誣告罪合併判她5年6月徒刑，上訴後，最高院今年4月7日駁回張女的上訴定讞，同月13日將全案卷宗函請最高檢察署透過高檢署轉交新北檢執行。

新北檢接獲通知，為了避免張淑晶因「時間差」而出獄，通知她再度入監可能會發生波折，因此依據法務部頒定的《檢察案件編號計數分案報結實施要點》，提早分案做好執行指揮書，讓張女直接在獄中接續執行5年6月徒刑。

此外，張淑晶在2014年間另誣告房客與連帶保證人共78人，觸犯誣告、詐欺取財與強制共22罪，最高院今年5月9日駁回張女上訴，判她8年6月徒刑定讞，未來將由檢方聲請法院定張女應執行之刑期，可能至少5年半。