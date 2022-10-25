神級減重偷升級？！劇中曝光意外掀起搶購潮

【企劃特輯】

三立熱門台劇《一家團圓》眾星雲集，其中廣受各年齡層女性歡迎的，是愈來愈「爆肌」的不墜男神江宏恩。以一部《飛龍在天》走紅，出道近三十年的江宏恩，看不出來年過五十外，更難以想像他曾在三年前暴胖到90公斤大關！而近幾集《一家團圓》中，除「撐爆襯衫」的剛猛肌肉造福粉絲外，江宏恩更加碼外洩「好身材秘訣」，意外帶旺劇中一起曝光的愛用產品「日安晚安塑崩爆燃組」，在劇集播出後爆賣近萬組！

猛，還要更猛！脫油神錠升級二代甩肉更舒暢

除了劇中畫面，曾經身材大走鐘的江宏恩，多次在私下及公開場合推薦幫助他成功甩油的一代「日夜塑崩」。過去一代曾熱銷十年且一年能爆賣超過五十萬組，這次升級版「日安晚安塑崩爆燃組」為了讓消費者更快速有效的管控身材，延續前代成分做出五倍強效升級，推出後再度成為江宏恩的心頭好並有信心地讓他敢連續三年代言產品。

除了健康飲食控管及固定運動，江宏恩白天、夜晚都會食用「日安晚安塑崩」；日安塑崩比前代多了「韓國專利享瘦菌」及含五倍IMD擊破纖維，能幫助增加腸道瘦菌、清暢體內廢物、阻斷澱粉吸收；晚安塑崩除一代含有的辣木葉、五味子外，多添加「歐美專利C3薑黃」、具爆燃激素目標能在睡眠中提升15倍代謝力，強化崩脂效果。

日本革新醫護級IMD擊破纖維 塑身效果可比「減重針」

升級後的「日安晚安塑崩爆燃組」，除了前代在日本備受矚目的松谷博士所研發的「標靶二型纖維」，這次更添加林原博士耗時十年研發的「IMD擊破纖維」，讓升級版本在進入人體後於小腸緩慢消化，剩餘部分在大腸發揮食物纖維的功能。

巴西聖保羅大學附屬醫學院主治醫生王星絜說明，如此「雙博士雙纖維」、富含日韓歐美三國專利的黃金組合，可以很好地維持消化道機能，並抑制廢物堆積，預防便秘。數據顯示，持續食用三週後，可幫助抑制體內高達52%的脂肪吸收。

吃好睡好不復胖 江宏恩下工嗑宵夜沒在怕

現在已成功減重，從大叔變男神的江宏恩，分享演員生活花絮：「身材上當然飲食要控制，但愛吃的在眼前，忌口好難！大吃或是拍戲吃宵夜，我最大的保障就是『日安晚安塑崩爆燃組』。這幾年下來，它已經慢慢改變我的體質，就算我想復胖……可能也不容易。現在用升級版，除了更有效，好身材也更容易維持了！」

至於這段成功的減重經驗中最愉快的事，江宏恩表示：「晚安塑崩除了添加助眠的日本專利五味子，幫助夜間代謝激升外，持續燃燒脂肪，燃脂又好睡，真的是食用三年來最舒服的事！」不過對於本來就夯的產品，出現在劇中後更加爆賣一事，江宏恩也呼籲，千萬要透過指定通路購買，避免買到黑心冒牌貨，才能跟他一起，成功讓體重控管達到更高效率！

全面五倍升級「日安晚安塑崩爆燃組」哪裡買？

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